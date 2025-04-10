電商陷生存危機！川普對中關稅飆至125％ 中國亞馬遜賣家恐大撤退

美國總統川普宣布，將對中國進口商品的關稅稅率從原本的104%大幅上調至125%，此舉引發中國跨境電商業界強烈反彈。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）宣布，將對中國進口商品的關稅稅率從原本的104%大幅上調至125%，此舉引發中國跨境電商業界強烈反彈。深圳跨境電子商務協會（Shenzhen Cross-Border E-Commerce Association）形容，此波關稅升幅對中國在亞馬遜（Amazon）平台上銷售產品的賣家而言，將是「前所未有的打擊」。

據路透社報導，該協會代表超過3000家在美經營的中國賣家，其負責人王欣表示，面對關稅飆升，許多賣家正研擬調高在美產品售價，甚至考慮撤出美國市場。王欣指出：「這不僅是稅率問題，而是整體成本結構將被徹底摧毀，幾乎沒有人能夠在美國市場生存下去。」

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隨著關稅壓力驟增，不少賣家已著手尋找其他海外市場以降低風險。王欣強調，此一政策恐對中國小型企業與製造商帶來沉重打擊，不僅將削弱出口競爭力，也可能進一步加劇中國境內的就業壓力與失業問題。

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