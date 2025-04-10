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美對等關稅暫緩90天 楊金龍：川普緊張了

2025/04/10 11:16

美對等關稅暫緩90天，央行總裁楊金龍表示，川普緊張了。（記者羅沛德攝）美對等關稅暫緩90天，央行總裁楊金龍表示，川普緊張了。（記者羅沛德攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普對等關稅踩煞車，暫緩90天，激勵今日台北股匯同步飆漲。中央銀行總裁楊金龍認為，「川普沒有想到股市會跌這麼慘」、「他緊張了」，不過即使如此，楊金龍認為，不確定依然揮之不去，3個月緩衝期後，結果為何還不知道，「唯一途徑還是要跟他好好談」。

立法院財委會今日就美對等關稅對我股匯、經濟、物價等影響邀請財金部會首長進行專題報告。

多位立委關切，川普對等關稅大轉彎，宣布暫緩90天，只課徵基本10%關稅，台北股匯今日應聲大漲，是否利空出盡？還是影響遞延？

楊金龍認為，如果不確定因素無法消除，影響會一直遞延下去，仍將會造成全球金融波動。

而金融市場最忌憚的就是不確定性，3個月緩衝期後，結果為何還不知道，也許某些時候上去、一有風吹草動又會下來。

是否擔心川普關稅政策是否會發生全球關稅戰？

楊金龍表示，現在有些國家要去跟美國談判，我個人看法是認為，川普也知道一開始衝擊會很大，談判上會鬆一點，對於跟他硬碰硬的，還是會造成經貿影響。

楊金龍回應民進黨立委賴惠員質詢時再次強調，我們只認為川普談判時會放鬆，但沒有預期到會有這90天緩衝擊。

楊認為「川普沒想到股市會跌那麼慘」，在實施之前他認為華爾街沒有問題，實施之後美股跌好幾天，「我認為他緊張了，所以才有這3個月緩衝擊」、「如果他沒有很緊張不會做這樣改變」。

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