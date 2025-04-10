美國進口品若全部零關稅，財部估稅收損失7.5億美元（記者羅沛德攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕美國川普政府2日宣布對等關稅政策，引爆全球股災，川普昨宣布75國暫緩課徵關稅90天。國民黨立委賴士葆今在立法院財政委員會質詢，若美國進口產品全部零關稅，稅收損失多少？財政部長莊翠雲表示，去年對美國進口產品課稅7.5億美元。

立法院財政委員會今邀請相關部會就對等關稅議題進行專題報告，賴士葆質詢表示，若對美國進口產品全部零關稅，台灣1年稅收損失多少？莊翠雲表示，政府將從零關稅去談判，但最後是不是全部零關稅，由談判小組去談，去年對美國進口產品課稅7.5億美元。

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根據我國海關統計，去年台灣對美國出口貨品總值1113.6億美元、自美進口貨品464.6億美元，對美貿易出超649億美元。若根據美國官方資料，去年美自台進口1162億美元、對台出口424億美元，對台貿易入超739億美元。

另，財政部表示，根據WTO資料，2023年我國平均名目關稅稅率約6.5%，若考量各項貨品進口值，我國加權平均關稅僅約1.7%，去年自美進口貨品加權平均關稅則約2%。

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