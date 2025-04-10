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焦點股》富采：LED族群紅光滿面 絕地大反攻

2025/04/10 11:28

富采今日盤中股價亮起紅燈，截至上午10時41分暫報漲停價32.45元。（資料照）富采今日盤中股價亮起紅燈，截至上午10時41分暫報漲停價32.45元。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕光電半導體解決方案供應商富采（3714）受惠於全球關稅危機暫時解除，加上基本面持續好轉，切入AI機器人、矽光子傳輸等新興應用領域有成，今日盤中股價亮起紅燈，截至上午10時41分暫報漲停價32.45元，成交量989張，尚有超過1500張漲停委買單尚未成交。

除了富采之外，Micro LED解決方案供應商錼創-KY（6854）、LED封裝廠億光（2393）、車燈模組廠麗清（3346）、專業照明供應商華興（6164）、李洲（3066），以及導架線廠一詮（2486）、多功能照明廠雷笛克光學（5230），今日盤中全數攻上漲停。

富采指出，集團在生物感測技術上的優勢，不僅強化了智慧穿戴與醫療應用的發展，更為自動化機器人的未來感測技術奠定堅實基礎。憑藉高靈敏度光電感測方案，可提升機器人在複雜環境中的視覺辨識能力，及確保精細動作運行的穩定性，可望廣泛適用於工業機器人、物流倉儲機器人及智能服務機器人等應用場景。

此外，富采提到，集團Micro LED（微發光二極體）產品駛進量產快車道，除了巨量轉移良率已達終端客戶要求，同步成功將下一代晶片尺寸再縮小40%，獲得多家車廠與一級供應商（Tier1）合作。而公司也有鑑於AI伺服器對於光通訊模組的強勁需求，已著手開發3種相異的AI光通訊光源，以因應不同的使用情境。

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