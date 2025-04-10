關稅轉彎+業績護身 新普、AES-KY同步攻漲停

新普、子公司AES-KY漲停。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕美國對等關稅政策急轉彎，昨日川普宣布暫緩實施對等關稅90天，各國股市都強力反彈，台股也同步歡慶，電池模組大廠新普（6121）昨日因近期股價波動被列注意股，今日則反彈強攻漲停，近10時5分，新普股價上漲29元、暫報漲停價320元，成交量僅逾50張，漲停委買張數近200張。

新普旗下專攻BBU（電池備援電力模組）等非消費性電子電池的AES-KY（6781）也強彈，近10時，該公司股價上漲63元，暫報漲停價702元，成交量逾220張，漲停委買張數近300張。

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新普第一季營運表現不俗，3月營收65.6億元，月增8.4%、年增9.2%，第一季累計營收183億元、年增4.5%。新普看今年表現有望優於去年，展望後市，今年全球筆電銷售以AI PC為主要動力，且AI PC產品單價會較好，帶動營運增溫，不過美國總統川普上任後，仍需較審慎面對大環境變數。

AES-KY的3月營收則為12億元，月增0.81%、年增56.5%，第一季累計營收為34.4億元、年增49%，創歷史同期次高。總經理宋維哲日前指出，今年伺服器BBU需求底定、並會強於去年，尤其資料中心需求不墜，仍會持續支撐營運成長。

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