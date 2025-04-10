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嘉威第一季營收20億元 年減2.21％

2025/04/10 10:27

居家用品商嘉威（3557）3月合併營收為7.23億元，年減3.93％；累計第一季合併營收為20億元，年減2.21％，仍為歷年同期第3高。（嘉威提供）居家用品商嘉威（3557）3月合併營收為7.23億元，年減3.93％；累計第一季合併營收為20億元，年減2.21％，仍為歷年同期第3高。（嘉威提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕居家用品商嘉威（3557）3月合併營收為7.23億元，年減3.93％；累計第一季合併營收為20億元，年減2.21％，仍為歷年同期第3高。

嘉威表示，由於客戶端持續補充夏季商品備貨量，3月維持以Summer和Everyday為主要出貨品項，但受到貿易關稅影響，出貨量及營收相較去年同期略有下降，但仍較上月分別成長8％及12.68％。

目前美國本土消費市場正處於信心低點，前不久公佈的消費者信心指數下降至92.9點，是4年多以來的最低點，同時也低於經濟學家的預測值94點。

聯準會的利率政策目前同樣維持暫不調整，以及4月份開始放緩縮表，都顯示經濟走向尚未明朗化。

美國總統川普4月9日宣布對部分國家的關稅實施90天的暫停。

嘉威美國子公司FDG轉為接單角色，Walmart、Costco、Target將直接下單給FDG，FDG則承擔關稅和運費等成本。

此策略也讓客戶承諾FDG將獲得其他材質的貿易機會，包含不鏽鋼、五金、木器、玻璃、陶瓷等非嘉威原本自身生產的產品品項，擴大嘉威的營運規模。

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