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進口小額包裹取消免稅？財長：是否調整可以思考

2025/04/10 10:37

財政部長莊翠雲表示，進口小額包裹中國占比5成以上，免稅額2000元是否調整，目前正在分析。（記者羅沛德攝）財政部長莊翠雲表示，進口小額包裹中國占比5成以上，免稅額2000元是否調整，目前正在分析。（記者羅沛德攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕美國川普政府宣布對等關稅暫緩90天實施，但將中國進口產品關稅提高至125%，且小額包裹關稅提高至90%。民進黨立委吳秉叡今質詢，台灣進口小額包裹2000元以下免稅，要不要跟進調整？財政部長莊翠雲表示，進口小額包裹中國占比5成以上，免稅額2000元是否調整，目前正在分析，是否調整可以思考。

立法院財政委員會今邀請相關部會就對等關稅議題進行專題報告，吳秉叡質詢表示，川普宣布90天內關稅回到10%，但對中國關稅提高至125%，且對中國及香港小額包裹關稅豁免取消 ，目前小額包裹進口到台灣免稅額2000元，對台灣製造商不公平競爭，財政部以前說全世界都有免稅規定，所以調整時機未到，現在美國調整了，台灣要不要跟進調整？

對此，莊翠雲回應，目前小額包裹進口中國占比5成以上，免稅額2000元要不要調整，目前正在分析，美國對中港小額包裹課徵90%關稅，台灣否調整可以思考。吳秉叡則表示，小額包裹大部分來自中國，利用這個漏洞不停進來，影響台灣製造業，台灣也應檢討，贊成完全取消免稅額。

吳秉叡並指出，境外電商須落地，沒落地對「民法」加害給付沒辦法處理，產品若對使用者造成傷害，涉及損害賠償，若未落地如何求償？而且，不只要落地，在台灣資本額要提高，以免賠不起。對此，莊翠雲表示，資本額及落地問題須跟經濟部討論。經濟部次長何晉滄則表示，會照委員的提醒來研議。

另外，對於中國產品洗產地的問題，立委質疑可能拖累台灣要面臨跟中國一樣高的關稅。莊翠雲表示，洗產地是違規轉運，海關已建立三道防線，也有相關績效，且與經濟部成立橫向機制，核發產地證明要更嚴格審查。

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