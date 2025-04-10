川普：不希望美鋼落入日本之手

美國總統川普（Donald Trump）表示，他不希望看到美國鋼鐵公司（US Steel，以下簡稱美鋼）落入日本之手。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週三（9日）表示，他不希望看到美國鋼鐵公司（US Steel，以下簡稱美鋼）落入日本之手，暗示不支持新日鐵併美鋼。消息一出，美鋼9日盤後股價一度重挫14%。

綜合媒體報導，川普本月7日指示美國海外投資委員會（CFIUS），重新審視新日鐵全現金收購美鋼的計畫，以幫助確定是否適合採取「進一步行動」，使該交易可能獲得批准的希望大增。消息一出，美國鋼鐵7日股價應聲大漲逾16%，收44.50美元。

請繼續往下閱讀...

但未料，才過2天，川普週三（9日）又表示，雖他愛日本，但他不想看到美鋼去日本或其他地方，並透露他正在與美鋼一起想辦法。

川普上述言論，讓新日鐵併美鋼案再次被不確定性壟罩。美國鋼鐵9日盤後股價一度大跌14%，至38.57美元，隨後跌幅收斂，但公司股價仍遠低於新日鐵每股55美元（約新台幣1806）的報價。

對於上述報導，美鋼及新日鐵均未尚未回應媒體置評請求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法