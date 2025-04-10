搶中國商用淨水器高成長商機，溢泰3月營收大增兩成。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕興櫃股溢泰實業（7818）公告3月營收11.85億元、月增21.42%，溢泰指出，搶中國商用淨水器高成長商機有成，帶動整體營收規模穩定攀升。

溢泰集團執行長林于鈞表示，公司長期深耕濾材研發與淨水技術，累積數十年產業經驗，已成為國際主要品牌指定合作夥伴；也正因具備材料與設計上的技術優勢，溢泰在商用淨水器領域能夠開發高效能、低能耗且符合當地法規要求的產品，能在競爭激烈的中國市場中脫穎而出，而溢泰南京廠除持續為客戶提供高品質ODM產品外，也積極針對餐飲業、連鎖通路與特定場域推出具差異化的產品線，成功拓展新市場。

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溢泰指出，隨著中國經濟持續發展、城市化加速推進，辦公大樓、學校、醫院、企業、餐飲場所、機場與政府機關等公共空間的用水需求不斷上升；同時傳統桶裝水或瓶裝水成本高、管理不便，商用淨水器已逐漸成為取代方案，且疫情以來公共衛生標準提高，更促使各產業加快導入淨水設施，中國商用淨水器市場後續發展潛力可期。

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