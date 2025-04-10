川普暫緩對等關稅 學者沈榮欽分析6目的

美國總統川普。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普宣布暫緩關稅徵收90天，等待與各國進一步協商談判，消息一出帶動美股暴漲。對此加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，此次貿易戰至今的做法，符合《交易的藝術》中，先管控下方風險，再極大化選項的做法，大致上照表操課，預計接下來的策略也不會偏離太多。

沈榮欽在臉書PO文表示，川普繞了一點路後，宣布10%關稅暫緩90天，對中國課徵高關稅。這和一開始就這樣做有什麼不同？換句話說，既然繞路與否都會劍指中國，那麼繞路還得到什麼額外的東西？

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沈榮欽分析，1.實質無效化WTO；2.獲得和各國談判的籌碼；3.重新處理與歐盟的關係，除非未來雙方能夠達成更好的deal，否則會更緊張。但若要集中精力對付中國，緊張關係最終會獲得緩解；4.警告越南、柬埔寨、墨西哥、台灣等國不得為中國洗產地；5.為海湖莊園協議暖身。不過要注意的是鮑爾從來對關稅戰或米蘭的重整世貿體系的建議不願表態，反而傳達出獨立行使職權的態度；6.此次貿易戰至今的做法，符合《交易的藝術》中，先管控下方風險，再極大化選項的做法，大致上照表操課，預計接下來的策略也不會偏離太多。

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