AI技術外流中國惹禍？Meta遭控密謀配合中共 創辦人遭點名作偽證

Meta公司日前遭自家前高層重磅指控與中國政府密切合作，協助其在人工智慧等關鍵領域超越美國，並危及國家安全。（路透）





〔即時新聞／綜合報導〕Meta公司日前遭自家前高層重磅指控與中國政府密切合作，協助其在人工智慧等關鍵領域超越美國，並危及國家安全。這番爆料來自Meta前全球公共政策總監威廉斯（Sarah Wynn-Williams），她在美國參議院司法委員會下屬的犯罪與恐怖主義小組委員會作證時提出多項震撼指控。Meta則全面否認所有說法，美國參議院方面已對相關指控啟動調查。

Meta前全球公共政策總監威廉斯，她在美國參議院司法委員會下屬的犯罪與恐怖主義小組委員會作證時提出多項震撼指控。（美聯社）

綜合外媒報導，根據威廉斯在聽證會上的證詞，Meta於2011至2017年間與中國政府「手牽手合作」，包括提供中共「客製化的內容審查工具」，協助其在平台上實施審查制度，甚至允許存取包括美國用戶在內的數據。她還指出，Meta曾應中國政府要求封鎖流亡異議人士郭文貴的帳號，而該行動是「在中方直接施壓下做出的決定」。

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她進一步披露，Meta內部曾推動名為「Project Aldrin」的秘密計畫，企圖打入中國市場，並從2015年開始為中國政府官員簡報人工智慧等新興技術，以作為進入中國的「價值主張」。她更警告，Meta旗下AI模型「Llama」已被中國AI公司DeepSeek採用，協助其打造低成本、可與ChatGPT競爭的人工智慧模型，可能對美國國安構成潛在威脅。

威廉斯也直指Meta創辦人札克柏格（Mark Zuckerberg）與高層曾對國會做出不實陳述，「一再破壞美國國家安全，背叛美國價值觀」。她的新書《Careless People》中詳述Meta內部「腐敗文化」與對中國政策的妥協。

對此，Meta強烈否認所有指控，稱威廉斯的證詞「脫離現實、充滿虛假陳述」，並強調公司早在2019年便已放棄進入中國的計畫。目前Meta在中國未有任何業務運營。該公司還指出，威廉斯離職時簽署合約中包括一項5萬美元的違約條款，適用於任何違反協議的行為，而非單純針對言論發表。

聽證會主持人、共和黨參議員霍利（Josh Hawley）表示，國會正對Meta涉嫌偽證與其他潛在違法行為展開全面調查。他強調，Meta利用高額罰款條款壓制吹哨人發聲的作法令人憂心。霍利指出，2017年封鎖郭文貴帳號的內部紀錄顯示，Meta事後對國會的解釋與實際情況不符，質疑札克柏格是否誤導國會。

參議院司法委員會主席葛拉斯里（Chuck Grassley）也批評Meta針對威廉斯的罰款條款「極易被濫用」。民主黨參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）則直言Meta作法「令人作噁且虛偽」，痛斥札克柏格「為了金錢出賣國家安全」，美國人民有權對此感到憤怒。

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