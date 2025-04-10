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川普政策大逆轉！台股噴漲逾830家漲停

2025/04/10 09:14

川普政策大逆轉！台股噴漲逾830家漲停（記者塗建榮攝）川普政策大逆轉！台股噴漲逾830家漲停（記者塗建榮攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕美國總統川普「對等關稅」大逆轉，宣布對中國關稅提高至125%，但對其他國家暫緩對等關稅90天，美股四大指數同步報復性反彈，台股今日開盤後大漲逾1600點，重回19000點，台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等逾830檔個股漲停

川普關稅政策丕變，市場歡聲雷動，費城半導體指數狂漲18.73%，美國科技股大漲，激勵台指期夜盤急拉漲停，大漲1718點，收在18902點，台積電個股期貨亦同步漲停，今日台股終於迎來大反彈。

統一證券分析，美國總統川普突然宣布授權對全球各國除中國之外，暫停徵收關稅90天，僅徵收基本關稅10%，並立即生效，供應鏈搶運潮將立即上演。美股四大指數有如火山爆發，大型科技股全面衝高，有望帶動台股大反攻。此外，賴清德總統9日投書彭博新聞社，對川普的對等關稅政策提出4點應對，有助於緩解台灣關稅問題，加上現階段融資餘額逐漸回到健康水位，上市櫃公司陸續實施庫藏股，加上國安基金護盤的安定力量，對台股都有正面的幫助，反彈指數先看挑戰2萬點。

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