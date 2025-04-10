台股絕地大反攻》台積電等逾890家漲停 指數暴漲逾1600點史上之最

台積電等逾890家漲停，指數暴漲逾1600點史上之最（記者塗建榮攝）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普宣布各國對等關稅暫時降至10%，為期90天，受此激勵，美股4大指數暴漲，費半漲逾18%，台股在台積電開盤直登漲停，以863元開出，指數開盤漲864.71點，以18256.47點開出，在類股齊攻下，盤面一片紅通通，上市上漲家數高達逾千家，而漲停更高達549家，而上櫃也有344家漲停，上市櫃漲停近900家，指數開高走高，漲逾1600點，創史上最漲點，指數來到18993點。

川普宣布各國對等關稅暫時降至10%，為期90天，但對中國徵收的關稅將即刻提高至125%，美股週三4大指數收盤大漲，道瓊工業指數勁揚2962.86點或7.87%，收報40608.45點；標普500指數大漲474.13點或9.52%，收在5456.90點；那斯達克指數暴漲1857.06點或12.16%，收17124.97點；費城半導體指數飆漲667.51點或18.73%，收4230.45點。

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