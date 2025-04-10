終究要「火車對撞」？美銀：中國「極不可能」對美國讓步

美國銀行經濟學家認為，在不斷升級的貿易衝突中，中國「極不可能」對美國做出讓步。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據美國銀行的說法，在不斷升級的貿易衝突中，中國「極不可能」對美國做出讓步。美國銀行的中國和亞洲區經濟學家喬虹（Helen Qiao）預測，中國央行將實施貨幣寬鬆政策，包括降低存款準備金比率（RRR），隨後進行2次降息。

《Investing》報導，美銀預計，繼美國對中國進口商品徵收高達104%的關稅後，作為全球第2大經濟體的中國，預期將繼續實施「回敬報復、經濟刺激，然後尋求談判」的3步策略。

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喬虹表示：「在我們看來，對中國決策者而言，美國關稅政策的不確定性意味著，就算與美方展開降低關稅的討論，最多也只能達成一項小規模且暫時性的協議，短期內仍有進一步提高關稅的風險。」

近期媒體報導指出，中國潛在的報復措施，可能不光只有加徵關稅，可能的手段還包括：提高農產品關稅、禁止進口美國禽肉、中止與美國在芬太尼方面的雙邊合作、限制服務貿易、禁止美國電影進口，以及針對美國企業在中國的智慧財產收益展開調查。

喬虹指出，若中國採取上述措施，可能會引發美國對中國進口商品的更多關稅上調，但考量到雙邊貿易已受到嚴重損害，其邊際效用影響可能有限。

面對這場巨大的關稅衝擊，喬虹預期投資人近期將會把注意力轉向中國的刺激措施。她預測中國央行將實施貨幣寬鬆政策，包括降低存款準備金比率（RRR），隨後進行2次降息。

喬虹也預計中國將在未來幾天加快財政支出，並計劃推出一項大規模財政刺激方案，以促進消費與投資，該方案可能會在4月底召開的中共中央政治局會議中宣布。

有關於談判，喬虹認為，中國可能會先尋求與其他貿易夥伴簽訂自由貿易協定（FTA），然後再與美國政府接觸。

中國國家主席習近平即將訪問東盟國家，以及中國總理李強與歐盟主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）最近的通話，表明中國有意擴大其貿易關係。喬虹表示：「我們認為，中國可能會向更多國家敞開大門，以維持其在全球貿易中的參與度。」

對投資人而言，喬虹建議可以密切關注人民幣對美元的每日中間價，以及各部委即將舉行的聯合記者會，這些可能會釋出中國政策重心從維持匯率穩定轉向支撐內需的訊號。

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