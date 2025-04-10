晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

終究要「火車對撞」？美銀：中國「極不可能」對美國讓步

2025/04/10 13:50

美國銀行經濟學家認為，在不斷升級的貿易衝突中，中國「極不可能」對美國做出讓步。（路透）美國銀行經濟學家認為，在不斷升級的貿易衝突中，中國「極不可能」對美國做出讓步。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據美國銀行的說法，在不斷升級的貿易衝突中，中國「極不可能」對美國做出讓步。美國銀行的中國和亞洲區經濟學家喬虹（Helen Qiao）預測，中國央行將實施貨幣寬鬆政策，包括降低存款準備金比率（RRR），隨後進行2次降息。

《Investing》報導，美銀預計，繼美國對中國進口商品徵收高達104%的關稅後，作為全球第2大經濟體的中國，預期將繼續實施「回敬報復、經濟刺激，然後尋求談判」的3步策略。

喬虹表示：「在我們看來，對中國決策者而言，美國關稅政策的不確定性意味著，就算與美方展開降低關稅的討論，最多也只能達成一項小規模且暫時性的協議，短期內仍有進一步提高關稅的風險。」

近期媒體報導指出，中國潛在的報復措施，可能不光只有加徵關稅，可能的手段還包括：提高農產品關稅、禁止進口美國禽肉、中止與美國在芬太尼方面的雙邊合作、限制服務貿易、禁止美國電影進口，以及針對美國企業在中國的智慧財產收益展開調查。

喬虹指出，若中國採取上述措施，可能會引發美國對中國進口商品的更多關稅上調，但考量到雙邊貿易已受到嚴重損害，其邊際效用影響可能有限。

面對這場巨大的關稅衝擊，喬虹預期投資人近期將會把注意力轉向中國的刺激措施。她預測中國央行將實施貨幣寬鬆政策，包括降低存款準備金比率（RRR），隨後進行2次降息。

喬虹也預計中國將在未來幾天加快財政支出，並計劃推出一項大規模財政刺激方案，以促進消費與投資，該方案可能會在4月底召開的中共中央政治局會議中宣布。

有關於談判，喬虹認為，中國可能會先尋求與其他貿易夥伴簽訂自由貿易協定（FTA），然後再與美國政府接觸。

中國國家主席習近平即將訪問東盟國家，以及中國總理李強與歐盟主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）最近的通話，表明中國有意擴大其貿易關係。喬虹表示：「我們認為，中國可能會向更多國家敞開大門，以維持其在全球貿易中的參與度。」

對投資人而言，喬虹建議可以密切關注人民幣對美元的每日中間價，以及各部委即將舉行的聯合記者會，這些可能會釋出中國政策重心從維持匯率穩定轉向支撐內需的訊號。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財