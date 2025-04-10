銳澤3月、1Q營收皆創同期新高（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕高科技廠房氣體供應系統廠銳澤（7703）3月營收1.69億元，年增17.72％，連續4月繳出歷年同期新高，第一季營收達5億元，年增29.98％，創歷年同期新高記錄。

因應半導體主要客戶先進製程、先進封裝產能擴建效益，持續推進區域新廠擴建計畫，帶動銳澤旗下氣體二次配拆移機服務訂單認列成長，並推升3月及今年第一季營收皆創歷年同期新高。

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此外，銳澤觀察國際知名晶圓代工大廠持續加大台灣高雄、新竹擴增先進製程產能計畫，以達成今年下半年步入量產目標，這將有助堆疊氣體供應主系統及二次配服務業務動能，並創造營運良好加分效果。

銳澤表示，目前主要營收來自台灣地區，營運並未受美國對等關稅政策影響，此外，銳澤仍深化台灣業務基礎、加速日本及新加坡市場業務擴張，同步推進赴美據點規劃進程並評估設立歐洲據點等發展策略不變，隨著日本、新加坡海外服務據點已正式投入營運，有望於下半年起陸續創造營運貢獻、成長可期，第二季也持審慎樂觀看法。

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