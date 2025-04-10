上緯投控今日起實施庫藏股，預計買回3000張。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕上緯投控（3708）昨（9）日董事會決議通過實施庫藏股，今日起兩個月內預計買回3000張自家股票，董事長蔡朝陽直指「公司股價太委屈」，不僅每股淨值高達75.79元，且外銷美國佔營收約1％，受美關稅影響不大。

上緯預計4月10日至6月9日止，預計買回3000張自家股票，買回區間價格為39到120元，預定買回股份占公司已發行股份2.72％，若股價低於區間價格下限，還會繼續買回股票，買回的庫藏股擬辦理註銷。

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上緯也說，在客戶需求增加及新客戶出貨挹注下，3月營收穩健增長來至7.56億元、年增率8.9%；累計第一季營收19.61億元，年增13%。從第一季營收來看，營收成長來自環保耐蝕材料、環保綠能材料及循環經濟材料，主要係歐洲、墨西哥客戶需求動能提升，其中歐洲的基礎建設與綠能穩定開發的需求為成長動能。

針對美國關稅影響，上緯表示，目前從客戶端聽到的訊息都是交易正常，訂單未受影響，且中長期銷售策略以擴大國際市場為方向，佈建海外產能也是計劃之中，現預計2026年將可在歐洲生產，屆時也會評估美國生產的可能性。

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