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上洋空調事業強攻半導體、AI客戶 赴美計畫延遲半年

2025/04/10 08:47

上洋正向看今年。圖為總經理吳國華。（記者歐宇祥攝）上洋正向看今年。圖為總經理吳國華。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕家電廠上洋（6728）總經理吳國華表示，儘管全球局勢動盪，不過因商用空調攻高科技製造客戶，包含取得國際AI大廠台灣辦公室的空調整合專案訂單，冰水機並估最快第二季有望導入半導體大廠，持續受惠台灣企業減碳需求，對今年抱持正向態度，審慎應對後市；不過受美國對等關稅政策影響，吳也說，商用洗衣本計畫前進美國市場，現決定延遲半年。

上洋由引進洗衣設備與服務起家，近年代理日本三菱重工空調，包含家用與商用空調、冰水系統等，營運向上，3月營收4.28億元、年增54%，第一季營收9.81億元、年增54%，創下單季歷史新高紀錄，展現多元事業布局逐步發酵的營運成果。展望今年，將與空調原廠三菱重工引進更多高校產品，耕耘業務與通路，憑藉優質服務等競爭優勢帶動銷售動能成長。

至於洗衣領域，持續拓展東南亞市場商機，積極於當地推動新型態服務，越南市場處在發展期，在新門市開幕後、業績呈現逐月成長，今年將前進胡志明市開設直營門市，也不排除插旗峴港等一線城市，在泰國則採雙軌並行策略，一方面透過開發直客洽談合作可能，同時開拓優質經銷商，目前已有經銷商簽下逾百台訂單，未來成長動能看好。

吳國華指出，海外市場將是洗衣事業中長期成長的重要引擎，東南亞市場具備高成長潛力，美國市場則擁有穩定商用洗衣需求，將以台灣經驗為基石，持續根據當地發展所需成長，唯關稅政策恐會衝擊各國經濟，雖然過往經驗、洗衣事業在經濟下行時反而會成長，但仍決議延遲赴美半年。不過他也解釋，上洋設備、原料來自亞洲，目前未受影響。

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