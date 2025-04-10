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黃金大漲重站3000美元！狠甩暴跌陰霾寫1年多來最強單日漲幅

2025/04/10 09:19

週三（9日）黃金價格大漲逾2%。（彭博資料照）週三（9日）黃金價格大漲逾2%。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週三（9日）黃金價格大漲逾2%，創2023年10月以來的最佳單日漲幅，主因是美國總統川普宣布暫緩對等關稅90天，僅把中國的關稅進一步拉高至125%，以回擊中國祭出的報復性關稅，使美中貿易緊張升高，並促使資金湧入黃金避險。

紐約黃金期貨上漲3%至每盎司3079.40美元；黃金現貨價上漲2.6% 至每盎司3059.76美元，盤中一度漲1.3%。

《路透》報導，道明證券（TD Securities）大宗商品策略主管梅萊克（Bart Melek）表示：「黃金仍被視為一種規避不穩定因素的工具。我們面臨的情況是，關稅正在成為1個大問題，而通膨預期正在升溫，表現為殖利率上升。」

川普授權暫停對多國徵收新的關稅，為期90天，同時將從中國進口的商品的關稅提高到125%，立即生效。

金價今年來已上漲逾400美元，曾於4月3日創下每盎司3167.57美元的歷史紀錄。

美國聯準會（Fed）發布3月會議紀錄，內容顯示，決策官員上月幾乎一致提出警告：美國經濟在經濟成長放緩的同時，還面臨通膨上升的風險。一些決策官員指出，未來可能會面臨「艱難的取捨」。

根據FedWatch數據顯示，交易員認為Fed在6月降息的機率為72%。黃金本身不孳息，通常在低利率環境有良好表現

投資人現在希望週四的美國消費者物價指數（CPI）能提供更多訊息。

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