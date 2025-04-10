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危機入市！外媒曝3位富豪砸逾300億元抄底自家股票

2025/04/10 14:56

危機入市！外媒曝3位富豪砸逾300億元抄底自家股票（彭博）危機入市！外媒曝3位富豪砸逾300億元抄底自家股票（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普關稅核彈，引爆全球股災，不過，億萬富翁則趁市場恐慌之際，抄底自家股票，報導指出，光瑞典Persson家族、Lundin家族與墨西哥首富史林3位億萬美元富翁，提前押注股市反彈，大砸逾300億買股。

外媒報導，川普宣佈本世紀最嚴厲美國關稅政策後，多位淨資產總計約1000億美元的億萬富豪選擇了增持自家公司股票，提前押注市場反彈。

據媒體報道，在川普2日宣佈關稅政策後，超級富豪似乎看到投資機會，逆市買入自家股票，包括瑞典服裝巨頭H&M背後的Persson家族，在川普的關稅政策衝擊市場期間，持續增持H&M股票，總計投入約7.76億瑞典克朗（約新台幣298.37億元）。

Lundin Mining Corp.創始億萬富豪家族也於4月3日投入約2270萬加元（約新台幣5.3億元）增持自家股票。

墨西哥首富史林（Carlos Slim）在能源價格暴跌的同一天，開始搶購美國煉油商PBF Energy Inc.的股票，總計230萬美元（約新台幣7590萬元）。

瑞士嘉能可（Glencore Plc）前執行長兼最大股東、億萬富翁Ivan Glasenberg在股價暴跌後，10年來首次增持公司股份。

上述公司的股價，在川普宣佈關稅政策後均有所下跌，但PBF Energy和Lundin Mining較股價低點已經大幅上漲。

儘管如今超級富豪們積極尋找投資機會，但他們也未能倖免於近期的市場動盪。

根據彭博億萬富翁指數，全球500位最富有人士在關稅宣布後的兩天內經歷了約5360億美元（約新台幣17.68兆）的財富蒸發，創下該指數有史以來最大兩日損失。

甚至連川普的親近人士也未能倖免，馬斯克的財富今年已縮水超過1000億美元（約新台幣3.3兆），本週首度降至3000億美元（約新台幣9.9兆）以下，為自去年11月以來首次。

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