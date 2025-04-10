晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美國10年期公債拍賣好於預期！市場對美債需求仍強勁

2025/04/10 11:25

美國財政部於週三（9日）進行了390億美元的基準10年期公債拍賣，最終拍賣結果優於預期。美元示意圖。（彭博）美國財政部於週三（9日）進行了390億美元的基準10年期公債拍賣，最終拍賣結果優於預期。美元示意圖。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部於週三（9日）進行了390億美元的基準10年期公債拍賣，儘管受到美中貿易戰升級所引發的債券市場拋售影響，投資者的需求依然強勁，最終拍賣結果優於預期，10年期公債的殖利率為4.435%，低於拍賣截止時的預測利率。

《路透》報導，在拍賣結束後，美國10年期公債殖利率降至4.38%，較拍賣前的4.466%有所下降。然而本週10年期公債殖利率已經大幅上漲37個基點，預計將創下自2013年6月以來最大的單週漲幅。

美國投資管理公司Cohen & Steers的多元資產解決方案與宏觀研究部門主管帕爾瑪（Jeffrey Palma）表示：「在債市過去一週表現疲軟的情況下，10年期公債拍賣的結果無疑超出了預期。」

帕爾瑪補充說：「短期內強勁的數據對市場情緒有利。儘管長期來看，關稅等因素對經濟增長的影響問題仍未解決，但至少在短期內，這對艱難的市場環境來說，是一個好消息。」

報導指出，投標倍數（Bid-to-Cover Ratio）為2.67，創下自去年12月以來的最高水準，遠高於平均值2.53。包括外國央行在內的間接競標者占比達87.9%，高於上個月的 67.4%，創歷史新高。

證券商參與比例為10.7%，低於上個月的13.1%，以及平均水準14.5%。證券商參與比例較高，通常意味著其他投資者興致缺缺，導致證券商不得不介入以吸收這些債券。

投資者對於可能發生的大規模貿易衝突表示擔憂，這使得對本應是全球避險資產的美國公債需求產生疑慮。

然而，這些擔憂目前似乎有所緩解，因為美國總統川普週三表示，將暫緩對等關稅90天，儘管他也進一步提高了對中國進口商品的關稅。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財