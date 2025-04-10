美國10年期公債拍賣好於預期！市場對美債需求仍強勁

美國財政部於週三（9日）進行了390億美元的基準10年期公債拍賣，最終拍賣結果優於預期。美元示意圖。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部於週三（9日）進行了390億美元的基準10年期公債拍賣，儘管受到美中貿易戰升級所引發的債券市場拋售影響，投資者的需求依然強勁，最終拍賣結果優於預期，10年期公債的殖利率為4.435%，低於拍賣截止時的預測利率。

《路透》報導，在拍賣結束後，美國10年期公債殖利率降至4.38%，較拍賣前的4.466%有所下降。然而本週10年期公債殖利率已經大幅上漲37個基點，預計將創下自2013年6月以來最大的單週漲幅。

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美國投資管理公司Cohen & Steers的多元資產解決方案與宏觀研究部門主管帕爾瑪（Jeffrey Palma）表示：「在債市過去一週表現疲軟的情況下，10年期公債拍賣的結果無疑超出了預期。」

帕爾瑪補充說：「短期內強勁的數據對市場情緒有利。儘管長期來看，關稅等因素對經濟增長的影響問題仍未解決，但至少在短期內，這對艱難的市場環境來說，是一個好消息。」

報導指出，投標倍數（Bid-to-Cover Ratio）為2.67，創下自去年12月以來的最高水準，遠高於平均值2.53。包括外國央行在內的間接競標者占比達87.9%，高於上個月的 67.4%，創歷史新高。

證券商參與比例為10.7%，低於上個月的13.1%，以及平均水準14.5%。證券商參與比例較高，通常意味著其他投資者興致缺缺，導致證券商不得不介入以吸收這些債券。

投資者對於可能發生的大規模貿易衝突表示擔憂，這使得對本應是全球避險資產的美國公債需求產生疑慮。

然而，這些擔憂目前似乎有所緩解，因為美國總統川普週三表示，將暫緩對等關稅90天，儘管他也進一步提高了對中國進口商品的關稅。

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