郭台銘也是受災戶！網曝股票虧損樓 苦主「被1檔害慘」3天賠上百萬

鴻海創辦人郭台銘。（資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普宣布對等關稅政策後，台股3天內瘋狂下殺，使投資人損失慘重，Dcard網友發文哀號，自己目前帳面上瞬間虧損120萬，好奇大家目前損益是多少？吸引網友留言討論，其中許多人都因為投資鴻海（2317）蒙受虧損，損失上看百萬。

一票苦主也蓋起虧損樓，其中有許多網友哀號，「-148W，其中-80W是鴻海貢獻的」、「-72萬...滿手鴻海廣達」、「加美股損失160萬，裡面100多萬都是鴻海賠的」，鴻海連續3天苦吞跌停，清明連假前的收盤價是153.5元，至9日只剩下112.5元，跌幅高達26.7%，就連創辦人郭台銘身價蒸發上百億，相當慘烈。

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根據台灣證交所資料統計，截至今年2月底為止，鴻海創辦人郭台銘共持有174萬張鴻海股票，如果以去年7月的歷史最高股價234.5元來計算，當時他身價一度高破4000億元。

郭台銘日前才被富比士列為台灣富豪排行榜第2名，但受到這次關稅衝擊，週一（7日）鴻海股價收138.50，至9日跌停報112.5元，等於是他身價僅3天就蒸發掉逾450億元。

其他也有網友表示，「帳面-70萬吧，不過都長期存股也沒差了，也不是沒經歷過金融海嘯之類的，只要是閒錢玩的帳面都是浮雲」、「-291萬，不會斷頭沒在怕」、「-265萬股票投資是拿閒錢，沒什麼好怕的，就放著」、「我有經歷過2008那場，別急著攤平！再等等」、「-150W只好放著，暫時不去看」、「-24%，（虧損）250萬左右」

川普上任後發起關稅戰縮小貿易逆差，除了將基準關稅提高至10%之外，還針對各國設定至少10%起跳的對等關稅，台灣面臨32%對等關稅威脅。

不過9日川普關稅政策急轉彎，宣布暫緩對75國關稅。

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