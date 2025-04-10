晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

高盛急轉彎！川普暫緩關稅後 收回最新經濟衰退預測

2025/04/10 08:30

在川普暫緩關稅後，高盛收回最新經濟衰退預測。（彭博）在川普暫緩關稅後，高盛收回最新經濟衰退預測。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普「對等關稅」髮夾彎，週三（9日）突然宣布對中國關稅提高至125%，但對其他國家暫緩對等關稅90天，這讓高盛經濟學家們在當天下午也跟著「大轉彎」，緊急收回最新的經濟衰退預測，目前高盛預計，美國明年經濟衰退的可能性為45%，和上週預測的可能性相同。

《商業內幕》報導，高盛經濟學家當天第3次上調了對經濟衰退機率的預測，認為美國未來12個月陷入經濟衰退的可能性為 65%，但隨後又在川普宣布暫緩90天關稅、並暫停「對等關稅」後，火速下修預測。

在川普宣布暫緩關稅的1小時之後，高盛便收回先前調升的衰退預期。高盛目前預估，未來12個月美國陷入經濟衰退的機率為45%，回到上週原本的預測水平。

不過，川普並未取消所有擬議中的關稅措施。在90天暫緩期後，白宮將對所有國家實施10%的統一關稅，根據川普週三在社群Truth Social上的發文，中國關稅將提高至125%。

高盛在報告中表示，最新的關稅計畫其實更符合它們原先對川普貿易政策的預期，這也是高盛決定將衰退機率從65%調回45%的主因。高盛分析師稱：「因此，我們回歸到非衰退的基準預測，預計GDP成長為0.5%，並將衰退機率設定為45%。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財