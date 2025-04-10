高盛急轉彎！川普暫緩關稅後 收回最新經濟衰退預測

在川普暫緩關稅後，高盛收回最新經濟衰退預測。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普「對等關稅」髮夾彎，週三（9日）突然宣布對中國關稅提高至125%，但對其他國家暫緩對等關稅90天，這讓高盛經濟學家們在當天下午也跟著「大轉彎」，緊急收回最新的經濟衰退預測，目前高盛預計，美國明年經濟衰退的可能性為45%，和上週預測的可能性相同。

《商業內幕》報導，高盛經濟學家當天第3次上調了對經濟衰退機率的預測，認為美國未來12個月陷入經濟衰退的可能性為 65%，但隨後又在川普宣布暫緩90天關稅、並暫停「對等關稅」後，火速下修預測。

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在川普宣布暫緩關稅的1小時之後，高盛便收回先前調升的衰退預期。高盛目前預估，未來12個月美國陷入經濟衰退的機率為45%，回到上週原本的預測水平。

不過，川普並未取消所有擬議中的關稅措施。在90天暫緩期後，白宮將對所有國家實施10%的統一關稅，根據川普週三在社群Truth Social上的發文，中國關稅將提高至125%。

高盛在報告中表示，最新的關稅計畫其實更符合它們原先對川普貿易政策的預期，這也是高盛決定將衰退機率從65%調回45%的主因。高盛分析師稱：「因此，我們回歸到非衰退的基準預測，預計GDP成長為0.5%，並將衰退機率設定為45%。」

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