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蘋果創27年來最大漲幅 單日市值暴增逾4000億美元

2025/04/10 08:10

蘋果週三股價暴漲超過15%，創1998年1月以來的最佳單日表現。（路透）蘋果週三股價暴漲超過15%，創1998年1月以來的最佳單日表現。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國總統川普週三（9日）宣布，將暫停「對等關稅」政策90天，蘋果（Apple）股價應聲暴漲超過15%，創1998年1月以來的最佳單日表現，市值一舉增加超過4000億美元，目前逼近3兆美元大關。

《CNBC》報導，在川普關稅政策下，蘋果成為最受影響的企業之一，就在週三之前，蘋果才歷經了2000年以來最差的4個交易日。有鑑於蘋果大部分營收仍依賴實體裝置的銷售，而這些產品多需從海外進口至美國，導致投資人憂心蘋果前景。

但值得注意的是，蘋果包含iPhone在內的大多數硬體產品，仍在中國生產，而中國並未被納入週三的關稅豁免範圍。實際上，川普週三將對中國商品的關稅從原先的54%大幅提高至125%。

中國本週也對美國商品課徵84%的關稅，這引發市場擔憂，蘋果恐捲入貿易戰，並在其第三大市場中國失去競爭優勢。

為了降低對中國的依賴，蘋果近年來持續努力多元化供應鏈。由於川普暫緩對等關稅，這讓越南產品的進口關稅由46%降至10%，印度則由26%降至10%。這代表蘋果可能透過位於中國以外的工廠，以更低關稅服務美國大部分消費者。

蘋果目前尚未對川普的關稅政策公開發表評論，不過蘋果執行長庫克（Tim Cook）預計將在5月1日的財報電話會議上談及此議題。

蘋果股價週三收在198.85美元，漲幅15.33%。

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