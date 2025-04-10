川普逆轉關稅政策！道瓊飆升2962點 台積電ADR強彈逾12％

美股週三強飆漲。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普週三表示，他已授權暫停徵收新關稅90天，立即生效，美國股市隨即出現史上最大的漲勢之一，道瓊工業指數上漲2962點、漲幅 7.87%，收在40608.45點，標普500指數飆升9.52%，創下自2008年以來最大單日漲幅。那斯達克指數上漲12.16%，為2001年1月來最大單日漲幅，也是有史以來第二佳的單日漲幅。費城半導體指數飆漲18.73%，台積電ADR強彈12.29%，收在158.75美元，台指期夜盤漲停。

綜合外媒報導，川普週三戲劇性地改變政策方向，將暫時降低對數十個國家徵收的高額關稅，同時進一步加大對中國的壓力，宣布對中國的關稅提高至125%，消息一出，美國股市飆升。

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財政部長斯科特貝森特（Scott Bessent）隨後表示，隨著談判的進行，除中國外的所有國家都將恢復到10%的基準關稅稅率，低於先前令市場震驚的較高稅率。

川普對大多數貿易夥伴徵收高額新關稅後不到24小時，突然改變態度，此前金融市場經歷自武肺疫情初期以來最劇烈的波動，導致股市損失數兆美元，且美國政府債券殖利率令人不安地飆升，似乎引起川普的注意。

受貿易戰緊張局勢嚴重打壓的股票強勢領漲，蘋果和輝達分別飆升超過15%和近19%，沃爾瑪股價上漲9.55%，特斯拉股價飆漲22%以上。

道瓊工業指數上漲2962.86點或7.87%，收40608.45點。

那斯達克指數上漲1857.06點或12.16%，收17124.97點。

S&P 500 指數上漲474.13點或9.52%，收5456.9點。

費城半導體指數上漲667.51點或18.73%，收4230.45點。

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