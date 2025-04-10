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川普再批中國剝削美國 對中關稅立即升到125％

2025/04/10 02:10

美國總統川普9日突然宣布，對各國實施的關稅將暫緩90天，但對中國進口商品的稅率則提高至125％，以懲罰中國對美國「缺乏尊重」。（法新社檔案照）美國總統川普9日突然宣布，對各國實施的關稅將暫緩90天，但對中國進口商品的稅率則提高至125％，以懲罰中國對美國「缺乏尊重」。（法新社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕面對全球市場劇烈震盪，美國總統川普9日突然宣布，對大多數國家課徵的關稅暫停實施90天，但同時對中國加碼徵收關稅至125％，使這場原本全球性的關稅大戰，轉為美中兩大經濟體的全面對峙。

在連日動盪後，華爾街股市因川普前述宣示而大幅反彈。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「我已授權對9日生效的高關稅暫停實施90天」，並稱此舉是因為有超過75個國家與美國展開協商、沒有對美國施加報復。

除了針對大多數國家的10％基準關稅仍然保留，其他更高的懲罰性關稅則全面暫停，這與此前川普對美國許多盟友的強硬措施形成鮮明對比。

不過，川普仍指責中國「剝削」美國，「鑑於中國對全球市場缺乏尊重，我特此宣布，對中國徵收的關稅立即調升至125％。」

就在數小時前，川普才將對中國商品的關稅提高至104％，中國隨後反制，將對美國商品的關稅提高至84％。中國政府的反應顯示，即使代價高昂，仍不願在川普施壓下讓步。這場升溫中的對抗，可能嚴重擾亂全球兩大經濟體之間的貿易。

川普還說：「希望在不久的將來，中國能意識到，剝削美國與其他國家的日子，已經走到盡頭。」

川普在網站上宣布對等關稅暫停90天，惟獨中國的關稅再調高到125%，並且立即生效。（圖擷自Truth Social）川普在網站上宣布對等關稅暫停90天，惟獨中國的關稅再調高到125%，並且立即生效。（圖擷自Truth Social）

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