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台灣鬆口氣！川普宣布對中關稅增至125％ 其他國家90天內10％

2025/04/10 01:52

川普宣布對部分國家暫停實施新關稅90天，對中國關稅則提高至125%。（路透）川普宣布對部分國家暫停實施新關稅90天，對中國關稅則提高至125%。（路透）

首次上稿4/10 01:52
更新時間4/10 02:13（新增美財長回應）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國對中國加徵104%的關稅後，中國9日宣布自週四（10日）起開始對美國商品徵收84%的關稅，激怒川普，火速宣布對中國的關稅提高至125%，並對部分國家暫停實施新關稅 90 天。美財政部長貝森特（Scott Bessent）解釋，除中國外，所有國家在談判過程中都將恢復 10% 的基準關稅稅率。

美國總統川普4月2日宣布對中國加徵34%對等關稅後，中國也對美國產品課徵同等關稅，川普立刻再對中國加徵50％關稅，4月9日起對中國關稅累計到104％。

中國9日晚間再度反擊，宣布自2025年4月10日12時01分起，對原產於美國的進口商品加徵關稅稅率，由此前公告的34%提高至84%。

中國的反制行動，再度激怒川普，他在社群平台宣布，由於中國對世界市場缺乏尊重，宣布將美國對中國徵收的關稅提高至125%，立即生效。

川普說，希望在不久的將來，中國會意識到剝削美國和其他國家的日子，不再可持續或可接受。

川普還指出，目前已超過 75 個國家已致電美國代表，包括商務部、財政部和美國貿易署，就貿易、貿易壁壘、關稅、貨幣操縱和非貨幣關稅等問題尋求解決方案，而且這些國家並未以任何方式、形式對美國進行報復，我已授權暫停實施新關稅 90 天，並在此期間大幅降低 10% 的對等關稅，立即生效。

美財政部長貝森特（Scott Bessent）隨後澄清說，除中國外，所有國家在談判過程中都將恢復 10% 的基準關稅稅率。貝森特表示，暫停徵收關稅並不適用於產業關稅。

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