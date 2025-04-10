台積電今發放1166億元現金股利

台積電（2330）去年第三季每股現金股利4.5元，今（10）日配發給股東，共高達1166.97億元。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）去年第三季每股現金股利4.5元，為採季配息以來最高，今（10）日配發給股東，共高達1166.97億元，值川普關稅戰牽動台股連日重挫，台積電逾千億元現金股利是否能成為台股活水，將受矚目。

台積電去年第三營收7596.9億元， 稅後純益約3252.6億元，每股稅後盈餘達12.54元，營收與獲利皆創單季新高，提高現金股利為每股配發4.5元，較第二季多0.5元。

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台積電創辦人張忠謀若退休後都未處分持股，以他退休前持股台積電12.5萬張計算，他今將有5.62億元入袋。前台積電董事長劉德音退休前持股1.29萬張，估將領到5809萬元現金股利。

台積電董事會暨總裁魏哲家持股6393張，將可分得2876萬元現金股利；行政院國家發展基金管理會持有台積電165.37萬張，估計有74.41億元入帳；董事曾繁城持股約2.94萬張，估計將有1.32億元入袋。

台積電昨股價跌破8百元大關，收785元，大跌31元、跌幅3.8%，成交量10.73萬張，其中，外資昨大賣台積電3.31萬張，前天賣超3.62萬張，兩天合計提款近7萬張，持股比降為72.2%。今發放逾千億元現金股利，是否能成為救台股活水，預期將受矚目。

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