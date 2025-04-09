晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

節能家電退稅擬延至2027年底 最長可再延2年

2025/04/09 22:57

財政部今預告修正「貨物稅條例」，節能家電減徵貨物稅措施擬延長至2027年底。（記者鄭琪芳攝）財政部今預告修正「貨物稅條例」，節能家電減徵貨物稅措施擬延長至2027年底。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今預告修正「貨物稅條例」，購買節能電器減徵貨物稅措施，擬延長至2027年12月31日止，且行政院得視實際推展情況延長1次，並以2年為限，即最長可延長至2029年底。

為節能減碳、促進綠色消費，民眾購買經核定能源效率分級為第1級或第2級的新電冰箱、冷暖氣機或除濕機，每台最高減徵貨物稅2000元，實施期間至今年6月14日止。

財政部表示，考量此項措施實施後，有效創造節電效益、抑低二氧化碳排放及節省民眾電費負擔，對整體社會經濟具正面效益，為達2050淨零排放路徑及策略目標，有繼續鼓勵民眾購買節能電器、提升高效率電器市場滲透率及促進家電產業升級的必要，因此預告修正「貨物稅條例」。

另外，為適時滾動檢討實施成效，因此將延長購買節能電器退還減徵貨物稅實施期限至2027年12月31日止，同時，增訂行政院得視實際推展情況延長一次，並以2年為限的規定。

財政部指出，考量購買節能電器退還減徵貨物稅措施將於今年6月14日屆期，攸關民眾權益及相關產業發展，具急迫性，因此縮短公告期間至7天，即4月9日至16日止。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財