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關稅衝破100％嚇崩中國出口商 輸美貨櫃跳水從1天50個剩3個

2025/04/09 23:33

美國對中國商品開徵鉅額關稅，中國輸美貨櫃大幅縮減。（法新社）美國對中國商品開徵鉅額關稅，中國輸美貨櫃大幅縮減。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《南華早報》9日披露，隨著美中貿易戰不斷升級，一些中國出口商採取激烈的措施。一位出口商稱，輸美貨櫃從原本每天40至50個，剩下3個到6個，而且全面停止菲律賓、越南、印尼和馬來西亞的航運計畫，所有的工廠訂單喊停，尚未裝船的貨物不會再發貨。

報導指出，隨著美中關稅戰升級，亞洲出口商已經付出沉重的代價，許多美國買家因擔心成本飆升而撤離，導致一些製造商每天取消訂單，總計多達 300 個貨櫃。

尤其，今年美國對中國商品的關稅稅率提高至 104%， 使總關稅稅率攀升至 115% 左右，嚇壞中國出口商。1位不願具名的中國出口商員工表示，該公司所經手由中國運往美國的貨櫃數量，從原本每天40至50個，直接縮減至每天剩下3個到6個，顯示川普關稅政策的殺傷力。

該位人士還說，「我們目前已經全面停止菲律賓、越南、印尼和馬來西亞的航運計畫，所有的工廠訂單也都已經停止，任何尚未裝船的貨物不會發貨，已在海上的貨物則重新計算成本」。

這家中國出口商也收到客戶通知，正在放棄已經在運送途中的貨物，並將其交給航運公司，因為徵收關稅後沒有人會買。

面對高昂的關稅和不確定的市場，這家中國上市公司的員工說，隨著需求崩潰，其美國分公司已開始裁員。

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