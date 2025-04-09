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互拋關稅炸彈！習近平「靠這點」底氣 恐比川普撐得久

2025/04/09 22:10

儘管美國總統川普透過總計104%的關稅對中國施加強大壓力，但習近平仍然沒有走到談判桌前的跡象。（法新社）儘管美國總統川普透過總計104%的關稅對中國施加強大壓力，但習近平仍然沒有走到談判桌前的跡象。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管美國總統川普透過總計104%的關稅對中國施加強大壓力，但中國仍然沒有走到談判桌前的跡象。韓媒朝鮮日報指出，面對關稅炸彈，中國似乎無懼，習近平的底氣從何而來？就是靠中國政治體制的特點，即共產黨一黨執政，對中國抵禦美國威脅有一定作用。美中關稅惡戰，習近平比川普更有可能堅持下去。

中國一黨執政容易控制社會動盪，所以有空間等待易受輿論影響的川普先投降。此外，關稅超過某一水準時影響力也會較小，這也是中國採取毫不留情回應的原因之一。

中國之所以能與美國正面交鋒，首先很大程度上得益於其政治環境。中國是一黨共產體制，社會控制可以透過政府組織和媒體進行。正因如此，中國國民經濟不可避免地會受到與美國貿易戰的衝擊，但出現像美國那樣全國性抗議等社會動盪的可能性較低。

換句話說，習近平比川普更有可能堅持下去，川普將於明年11月面臨中期選舉，更換整個眾議院議員和三分之一的參議院議員。

美國顧問公司Teneo的董事總經理加布里埃爾·威爾多向香港《南華早報》表示：中國即使在經濟困難時期也能保持政治和社會穩定的強大機制，這也是信心的另一個來源。英國《經濟學人》也表示，中國官員可能認為，美國無力承擔川普關稅帶來的通膨和經濟不滿。

在川普決定提高對中國進口商品的對等關稅之前，中國宣布將從10日起對美國進口商品徵收34%的「報復性關稅」。中國正在動員主權財富基金和國有企業，向因貿易戰而暴跌的股市注入資金，並讓匯率走弱，準備打一場長期戰爭。

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