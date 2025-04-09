戰火蔓延！歐盟通過對美國首輪關稅25％報復 4/15開徵

歐盟通過對美國首輪關稅報復，將從4月15日開始徵收關稅。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐盟週三（9日）投票通過首套對美國關稅報復措施，以應對美國對鋼鐵和鋁徵收的關稅。

歐盟執行機構歐盟委員會表示，將從4月15日開始徵收關稅。歐盟上個月公佈了一系列商品的應對方案。

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在美國總統川普對金屬徵收25%的關稅後，歐盟27國警告稱，將採取行動保護歐洲企業和消費者。

負責協調歐盟貿易政策的歐盟委員會已於週一提議對一系列美國進口產品徵收最高25%的額外關稅，以回應美國的金屬關稅，目前仍在評估如何應對汽車稅和更廣泛的稅收。根據路透看到的文件顯示，進口商品包括摩托車、家禽、水果、木材、服裝和牙線。去年，這些產品的進口總額約為210億歐元

歐盟委員會表示：歐盟認為美國的關稅不合理且具有破壞性，對雙方乃至全球經濟都造成了損害。歐盟已明確表示，傾向於與美國通過談判達成平衡互利的成果。

白宮領導人4月2日宣布，歐盟以及180多個國家和地區也面臨20%的關稅。

歐盟貿易和經濟安全事務委員馬羅斯·謝夫喬維奇週一表示，歐盟將從4月15日起對美國進口產品徵收第一批關稅，並將於5月15日起實施第二輪措施。

塞夫喬維奇在記者會上表示，美國關稅影響了歐洲對美國價值3800億歐元出口，約佔歐洲出口總額的70%。

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