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美需台積電幫忙 美議員質疑：台灣在對等關稅怎無例外規定

2025/04/09 21:54

民主黨聯邦參議員華納（Mark Warner）批評川普政府對澳洲、台灣等盟友徵收對等關稅。（路透資料照）民主黨聯邦參議員華納（Mark Warner）批評川普政府對澳洲、台灣等盟友徵收對等關稅。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國對各國實施的對等關稅已於9日正式生效，全球關稅稅率升至百年來最高，國際經貿秩序也重塑，卻導致包括美國在內的全球股市崩跌，引發美國會議員關注。美國貿易代表葛里爾八日出席聯邦參議院的聽證會時，兩黨參議員都表達疑慮，擔憂製造業者難以制定長期計畫和物價升高等問題，有參議員甚至質疑，關稅重擊台灣，但美國此時正需要與台積電合作。

川普2日宣布對全球逾180個經濟體徵收10%對等關稅，包括57個經濟體徵收11%至50%不等的關稅，並於9日生效。川普9日在白宮表示日本和南韓等國的團隊正飛往美國準備談判，並將美國和其他國家洽談的協議稱為「量身訂製」（tailored）的協議。

葛里爾8日出席參議院聽證會，成為「解放日」以來首個接受質詢的官員。葛里爾在答詢時表示，川普已明確對他說，不會實施關稅豁免，並稱川普的關稅涉略已發揮成效，有近50國與他聯繫，討論如何在貿易上落實對等，而阿根廷、越南等多國已表示，將根據川普的政策降低關稅和非關稅壁壘。

葛里爾指出，美國並未為關稅探盼設定特定的時間表，因為實際結果比人為期間更重要，正儘可能加速推進這項工作，許多國家也在快速行動，但他也表示，美國龐大的貿易逆差是幾十年累積下來的問題，不可能一夜之間就解決。

共和黨參議員提里斯（Thom Tillis）質疑，白宮似乎未考慮過全面關稅的長期經濟影響，並說如果川普的關稅戰略失敗，人民遭受物價上漲和經濟成長放緩之苦，「我該掐誰的喉嚨？」

民主黨參議員因對等關稅導致全球股市崩跌，反彈更為強烈，抨擊葛里爾閃躲問題，並指對等關稅公式是「 很炫的希臘字母公式，但其實是爛上加爛的數學」；其中，華納（Mark Warner）批評川普政府對澳洲、台灣等盟友徵收對等關稅，並質疑為什麼川普政府沒有在關稅公式中對台灣做出例外規定，而美國的國內晶片製造依賴台灣，美國此時正需要與台積電合作，美國長期以來的貿易盟友也與台灣存在貿易順差。

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