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擴大採購美國天然氣 郭智輝估可增至3成

2025/04/09 21:50

經濟部長郭智輝。（記者廖振輝攝）經濟部長郭智輝。（記者廖振輝攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕因應美國關稅，我國擬擴大對美採購以降低台美貿易逆差，經濟部長郭智輝今指出，目前台灣對美國採購天然氣約占比1成，未來可能增加至2成到3成。

立法院經濟委員會今天邀郭智輝就國際經貿情勢變化，提出協助國內傳統產業及中小企業因應之對策進行專題報告。

民眾黨籍立委張啟楷關切，我國擴大對美採購天然氣議題，郭智輝表示，基於價格與需求，過去較少向美採購，但阿拉斯加天然氣的優勢是距離台灣較近，直接船運送來台灣僅要10天，運行途中也避開中國侵擾範圍，對台灣而言是非常好的選項。

張啟楷續問，台灣與阿拉斯加天然氣公司簽署投資意向書，是否會投入管線開採計畫？要負擔多少費用？郭智輝表示，現在還在洽談，這麼大的金額當然要審慎具體評估，並非這幾天就能決定未來數十年的工作項目，投資金額是根據將來採購量也有關，如果成為股東，影響力也會讓採購價格有差別。

張啟楷追問，台灣投資天然氣開採計畫的佔比是否會過半？郭智輝強調，「我可以馬上跟你回應這個問題，絕對不會占一半」，如果台灣是以股東身分參與，就會評估如何以股東資格能買到什麼好價格，對經濟部而言，如何提出福國利民政策做投資才是關鍵。

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