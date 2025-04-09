輔信：採用計畫性生產 關稅不會造成供應影響

輔信強調，美國關稅政策為產業共同的挑戰。（輔信提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕面對美國近期宣布調高關稅政策，對台灣商品課徵32%稅率，準系統廠輔信（2405）今天說明，公司採取高效資源配置模式，產品生產委由具國際經驗的專業電子服務製造商（EMS）執行，自身則專注掌握研發設計、品質控管與供應鏈資源，得以有效提升生產營運靈活度。

輔信指出，公司目前採用計畫性生產，根據市場需求、銷售數據與已掌握的專案資訊，預先配置庫存，目前美國子公司在地庫存與出貨安排正常，預計不會對客戶供應造成影響。

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輔信強調，美國關稅政策為產業共同的挑戰，在產地轉移不再是唯一解方、低價競爭空間縮減的情況下，客戶將更重視產品的整體價值，如可靠性、效能、相容性、支援週期與客製化能力。這一發展與輔信長期聚焦中高階解決方案的產品策略相符，未來將持續強化產品的核心競爭力，進一步提升市場競爭優勢，應對不斷變化的市場需求。

談到營收現況，輔信指出，受惠於AI PC新品與高階機種，以及子公司醫療級氣墊床穩定出貨，3月營收1.64億元，月增10.2％、年增3.82％，首季營收累計為4.32億元，季增7.19%、年減2.38%；隨著AI應用需求擴大，輔信將持續強化供應彈性與市場反應速度，以期穩步推升出貨動能。

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