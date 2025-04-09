晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

輔信：採用計畫性生產 關稅不會造成供應影響

2025/04/09 21:38

輔信強調，美國關稅政策為產業共同的挑戰。（輔信提供）輔信強調，美國關稅政策為產業共同的挑戰。（輔信提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕面對美國近期宣布調高關稅政策，對台灣商品課徵32%稅率，準系統廠輔信（2405）今天說明，公司採取高效資源配置模式，產品生產委由具國際經驗的專業電子服務製造商（EMS）執行，自身則專注掌握研發設計、品質控管與供應鏈資源，得以有效提升生產營運靈活度。

輔信指出，公司目前採用計畫性生產，根據市場需求、銷售數據與已掌握的專案資訊，預先配置庫存，目前美國子公司在地庫存與出貨安排正常，預計不會對客戶供應造成影響。

輔信強調，美國關稅政策為產業共同的挑戰，在產地轉移不再是唯一解方、低價競爭空間縮減的情況下，客戶將更重視產品的整體價值，如可靠性、效能、相容性、支援週期與客製化能力。這一發展與輔信長期聚焦中高階解決方案的產品策略相符，未來將持續強化產品的核心競爭力，進一步提升市場競爭優勢，應對不斷變化的市場需求。

談到營收現況，輔信指出，受惠於AI PC新品與高階機種，以及子公司醫療級氣墊床穩定出貨，3月營收1.64億元，月增10.2％、年增3.82％，首季營收累計為4.32億元，季增7.19%、年減2.38%；隨著AI應用需求擴大，輔信將持續強化供應彈性與市場反應速度，以期穩步推升出貨動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財