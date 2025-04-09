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進軍日本EV市場 鴻海首次在東京舉辦說明會

2025/04/09 21:23

鴻海集團今天首次在東京舉行EV戰略說明會，由電動車策略長（CSO）關潤親自上場說明。（記者林翠儀攝）鴻海集團今天首次在東京舉行EV戰略說明會，由電動車策略長（CSO）關潤親自上場說明。（記者林翠儀攝）

〔駐日特派員林翠儀／東京9日報導〕力圖拓展電動車事業的鴻海集團，今天首次在東京舉行鴻海EV戰略說明會，現場吸引了逾300名日本業界和媒體人士參加，鴻海日籍的電動車策略長（CSO）關潤親自上場說明，強調台日的緊密關係。關潤在會中宣布計畫於2026年為日本汽車廠在大洋洲市揚推出跨界車款「Model B」，關潤雖未透露相關日本車廠是否是三菱汽車，但他承認「正在和三菱汽車合作」。

鴻海在2019年宣布進軍電動車製造，標榜CDMS（委託設計製造服務）的商業模式，不做自有品牌，有別於傳統車廠從設計、製造到行銷等一條龍模式。鴻海2021年開始布局日本電動車業務，積極尋找合作車廠，去年挖角曾任日產汽車副首席營運長（COO）的關潤擔任電動車策略長（CSO）。

關潤在今天說明會中宣布計畫於2026年為日本汽車廠在大洋洲市揚推出跨界車款「Model B」，該車款今年將在台灣上市。（記者林翠儀攝）關潤在今天說明會中宣布計畫於2026年為日本汽車廠在大洋洲市揚推出跨界車款「Model B」，該車款今年將在台灣上市。（記者林翠儀攝）

關潤將電動車比擬為「裝有車輪的智慧型手機」，強調以鴻海集團在資通訊科技（ICT）的實力背景，具有極大的優勢，對於交貨時間和成本控制具有很大的信心。他還表示，汽車製造商對外來者都抱有高度的戒心，但只要試過鴻海的模式，就會明白鴻海的技術水準與他們是同等級或是更高。

鴻海在東京首次舉辦的EV戰略說明會，原本預定參加人數為150人，但日本業界和媒體報名踴躍，最後增加到300多人，可說是盛況空前。今年2月日產與本田聯姻破局，鴻海釋出合作善意的消息受到日媒關注，近期日媒又傳出三菱汽車計劃將電動車生產業務外包給鴻海，讓鴻海再次成為話題。

今天的說明會上，關潤一口氣介紹了包括SUV和MPV等7款鴻海為各國車廠代工生產的電動車。其中預定今年在台灣上市的跨界車款「Model B」，目前已和日本車廠合作，預定明年在大洋洲市場推出，另外，明年下半年也計劃於在日本市場推出MPV，2027年推出電動巴士。

對於川普政府向全球祭出對等關稅的應對策略，關潤表示，鴻海的座右銘是「在地化」，在美國銷售的產品，都在美國製造。其他市場的電動車在台灣生產是一種過渡措施，預定在2027年至2028年前後，只要受託製造的電動車數量穩定， 將會進行在地化生產。他也強調，鴻海正在募集合作的對象，希望在日本推出的電動車能在日本生產。

另外對於情報外洩的疑慮，關潤強調「絕對不會」，他強調，鴻海是一家業績超過30兆日元的公司，如果情報外洩，早就破產了。關潤也被問及台灣有事及經濟安保的問題，他表示，鴻海會對任何可能出現的情況做好萬全準備，至於具體的內容，他表示，有機會再另做討論。

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