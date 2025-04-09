川普拋全球關稅戰 旺宏總經理盧志遠：讓子彈再飛一飛

旺宏總經理慮志遠指出，關稅是國家層級的議題，目前只能靜待各個國家和川普政府的協商、談判，「讓子彈再飛一飛」。（資料照）

〔記者洪友芳／台北報導〕總統川普對全球祭出對等關稅戰，引起半導體業關注，旺宏總經理慮志遠今出席一場新書發表會，受訪指出，關稅是國家層級的議題，目前只能靜待各個國家和川普政府的協商、談判，「讓子彈再飛一飛」，大家都在看著辦，目前對訂單沒有影響。

由前工研院院長史欽泰、前中華經濟研究院院長陳添枝和文史作家吳淑敏共同著作的「從邊緣到核心」一書，著述台灣半導體如何成為世界的心臟，天下文化昨舉辦新書發表會，盧志遠等業界重量級人士紛到場站台。

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針對川普的高關稅政策引發股市大跌，盧志遠表示，目前客戶還需時間搞清楚，目前都沒有動作，也沒有因應對策，因為政策會變，大家也不知道到底會如何，就是把自己該做的做好，「讓子彈再飛一飛」，大家都看著辦。

他並說，靠海運的傳統產業有傳出出貨延緩情形，晶片是高科技產業，靠航空運輸，加上客戶目前並沒有動靜，沒有砍單或遞延出貨。

盧志遠指出，川普的關稅政策主要是針對要賣進美國的產品，產品要入關、報關，就需被課高關稅，企業要選擇產品賣到美國，要美國市場，就是面對關稅，另外一個選擇是將生產製造搬到美國，雖不用課高關稅卻也生產成本較高。

盧志遠認為，報關需付關稅高達二成到三成，目前多數產品的毛利率低於三成，這對廠商影響非常大，大概都很難承受，連帶影響會是終端產品漲價。

盧志遠指出，美國的高關稅政策將會對世界貿易、經濟、產業將造成重大影響，面對這變局，韌性對企業相當重要。

對於近期任天堂延後Switch 2新機在美國開放預購日期，盧志遠回應，當有重大不確定性時，業者停止報價是很正常且常見的動作，但已經簽約部分則會繼續執行。

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