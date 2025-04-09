晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美中關稅肉搏戰 端子廠建通：短期並無影響

2025/04/09 21:00

建通今天表示，對等關稅短期對集團未有影響，將持續密切關注國際貿易關稅政策發展。（建通提供）建通今天表示，對等關稅短期對集團未有影響，將持續密切關注國際貿易關稅政策發展。（建通提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕美國、中國展開關稅肉搏戰，在雙方連日「喊價」之下，目前美國對中國進口商品關稅達到104%，中國對美則採取84%的報復性關稅，端子廠建通（2460）今天表示，對等關稅短期對集團未有影響，將持續密切關注國際貿易關稅政策發展。

建通3月營收3.2億元，月增59.8%、年增27.7%，首季營收累計為6.96億元，季減21.79%、年增13.66%，此次營收回溫，主要受惠於台灣高雄路竹廠主導的「特殊新型銅材」交出穩健成長的成績單，單月出貨量已穩定達到50噸。

建通表示，「特殊新型銅材」製品具備高導電性與優異加工性，廣泛應用於高階電子元件、新能源系統與精密工業領域，已陸續獲得客戶的訂單，可望逐季增量出貨。此外，客戶對於各類端子的拉貨力道也明顯增強，而集團重點佈局的中國新絕緣插頭，在當地內需市場重新洗牌下取得先機，其中包含設備的優勢與專利的保護，有利於後續提升市佔率。

建通提到，輸歐製品中的銅合金鉛含量小於4%的關稅豁免將於2026年12月31日到期，目前可望提前迎來一波客戶的轉換潮，集團已經擁有多年的環保微無鉛銅製品生產經驗，越南廠從原料煉製、專業的車削設備及技術、電鍍、塑膠射出到組裝一條龍的生產，將為輸歐端子製品提供高優質且有競爭力的歐規端子製品。後續將與客戶保持順暢溝通，適時進行風險因應與調整，以確保營運穩建成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財