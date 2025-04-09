美中關稅肉搏戰 端子廠建通：短期並無影響

建通今天表示，對等關稅短期對集團未有影響，將持續密切關注國際貿易關稅政策發展。（建通提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕美國、中國展開關稅肉搏戰，在雙方連日「喊價」之下，目前美國對中國進口商品關稅達到104%，中國對美則採取84%的報復性關稅，端子廠建通（2460）今天表示，對等關稅短期對集團未有影響，將持續密切關注國際貿易關稅政策發展。

建通3月營收3.2億元，月增59.8%、年增27.7%，首季營收累計為6.96億元，季減21.79%、年增13.66%，此次營收回溫，主要受惠於台灣高雄路竹廠主導的「特殊新型銅材」交出穩健成長的成績單，單月出貨量已穩定達到50噸。

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建通表示，「特殊新型銅材」製品具備高導電性與優異加工性，廣泛應用於高階電子元件、新能源系統與精密工業領域，已陸續獲得客戶的訂單，可望逐季增量出貨。此外，客戶對於各類端子的拉貨力道也明顯增強，而集團重點佈局的中國新絕緣插頭，在當地內需市場重新洗牌下取得先機，其中包含設備的優勢與專利的保護，有利於後續提升市佔率。

建通提到，輸歐製品中的銅合金鉛含量小於4%的關稅豁免將於2026年12月31日到期，目前可望提前迎來一波客戶的轉換潮，集團已經擁有多年的環保微無鉛銅製品生產經驗，越南廠從原料煉製、專業的車削設備及技術、電鍍、塑膠射出到組裝一條龍的生產，將為輸歐端子製品提供高優質且有競爭力的歐規端子製品。後續將與客戶保持順暢溝通，適時進行風險因應與調整，以確保營運穩建成長。

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