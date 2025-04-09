晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普稱最新高額關稅項目 很快就會出爐

2025/04/09 20:39

川普在眾議院共和黨籌款晚會上表示，很快就會宣布對藥品徵收高額關稅。（法新社）川普在眾議院共和黨籌款晚會上表示，很快就會宣布對藥品徵收高額關稅。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路透報導，美國川普總統表示，他長期承諾的藥品關稅即將實施，這是他最新的信號。儘管川普的全球徵稅政策對市場造成影響，但他仍計劃推進更多行業關稅。

川普週二在眾議院共和黨籌款晚會上表示：我們很快就會宣布對藥品徵收高額關稅，但他沒有提供計劃徵稅的細節。

川普長期以來一直抱怨國內藥品生產不足，並多次承諾徵收關稅以增加國內藥品產能。

週三，歐洲醫療保健公司指數跌至兩年半以來的最低點，阿斯利康公司、諾和諾德公司和羅氏控股公司的股價下跌約7%，隨後有所縮減。

彭博產業研究的分析師約翰墨菲 （John Murphy） 和薩姆法澤利 （Sam Fazeli） 在一份報告中表示，由於缺乏有關藥品成分生產地的信息，對潛在關稅影響的任何評估都具有挑戰性。但他們表示，毛利率最低的公司可能面臨最大的不利獲利影響，例如百時美施貴寶、輝瑞和賽諾菲。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財