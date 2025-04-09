川普稱最新高額關稅項目 很快就會出爐

川普在眾議院共和黨籌款晚會上表示，很快就會宣布對藥品徵收高額關稅。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路透報導，美國川普總統表示，他長期承諾的藥品關稅即將實施，這是他最新的信號。儘管川普的全球徵稅政策對市場造成影響，但他仍計劃推進更多行業關稅。

川普週二在眾議院共和黨籌款晚會上表示：我們很快就會宣布對藥品徵收高額關稅，但他沒有提供計劃徵稅的細節。

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川普長期以來一直抱怨國內藥品生產不足，並多次承諾徵收關稅以增加國內藥品產能。

週三，歐洲醫療保健公司指數跌至兩年半以來的最低點，阿斯利康公司、諾和諾德公司和羅氏控股公司的股價下跌約7%，隨後有所縮減。

彭博產業研究的分析師約翰墨菲 （John Murphy） 和薩姆法澤利 （Sam Fazeli） 在一份報告中表示，由於缺乏有關藥品成分生產地的信息，對潛在關稅影響的任何評估都具有挑戰性。但他們表示，毛利率最低的公司可能面臨最大的不利獲利影響，例如百時美施貴寶、輝瑞和賽諾菲。

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