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光寶科AI電源發酵 營收連續6個月年增

2025/04/09 20:40

光寶科3月營收133.53億元，月增22.3%、年增23.8%，連續6個月呈現年增。（光寶科提供）光寶科3月營收133.53億元，月增22.3%、年增23.8%，連續6個月呈現年增。（光寶科提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕光寶科（2301）受惠於AI伺服器電源事業耕耘持續收穫成效，3月營收133.53億元，月增22.3%、年增23.8%，連續6個月呈現年增，旗下光電、雲端及物聯網、資訊及消費性電子3大部門的業績貢獻皆呈現月對月、年對年成長，首季營收累計為364.17億元，季減4.96%、年增26.56%。

光寶科目前雲端及物聯網部門已成為營收貢獻程度最高的事業單位，以3月的業績挹注動能來看，金額達到57.41億元，佔整體43%，由於雲端運算、高階伺服器、網通等電能管理系統出貨暢旺，帶動該部門營業額年增近5成。

此外，光寶科資訊及消費性電子部門3月營收佔比達39%，受惠於產品組合優化與應用市場多元化，以及高階電源、低軌衛星電源與智慧輸入裝置出貨成長，推升該部門營收年增超過1成；光電部門方面，3月營收佔18%，主因光耦合器高階產品、感測應用出貨成長，帶動該部門營收年增也達1成以上。

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