仁寶首季業績創20季新低 金寶創歷年同期最佳

金寶3月業績寫近3年同期新猷，首季營業額則為歷年同期最佳表現。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕代工大廠仁寶（2324）3月在非PC產品挹注以及季底效應助攻之下，單月營收較2月成長，不過仍比去年同期衰退，首季業績則創下最近20個季度新低點，關係企業金寶（2312）3月業績寫近3年同期新猷，首季營業額則為歷年同期最佳表現。

仁寶3月營收762.27億元，月增12.9%、年減2.3%，第1季營收累計為1990.98億元，季減13.13%、年減0.2%；金寶3月營收135.95億元，月增1.9%、年增16.2%，首季營收累計為419.56億元，季減7.63%、年增27.48%。

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仁寶3月PC出貨290萬台，月增38.09%、年減3.33%，首季累計出貨量為700萬台，季減10.25%、年減6.66%。管理層先前預期，今年中國產能比重將降至50%、年減20個百分點，持續善用東南亞、歐洲與北美製造據點，首季除了PC出貨在淡季之下、季減高個位數百分比，非PC產品線出貨都可望呈現季增。

金寶則維持3月28日法說會看法，旗下代工（OEM）的AI伺服器L2板件已開始量產，未來目標致力於將既有產品線進一步結合AI，目前也已透過聯合設計製造（JDM）模式攜手客戶劍指AI機器狗，同時因應美國關稅、擴大在地製造能量，目標全年營收成長雙位數百分比。

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