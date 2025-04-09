米穀產業：美米配額內早就0關稅 台米公糧保底口感競爭力強

米穀公會榮譽理事長李榮福指出，美國稻米在配額內輸入本來就是0關稅，台灣稻米品質好，不怕競爭，認為我方應爭取台灣稻米零關稅輸入美國。（資料照）

〔記者楊媛婷／台北報導〕美貿易代表署點名美米輸台受配額限制，在關稅變局下，部分稻農憂美米是否會零關稅且無配置限額輸入，米穀公會全聯會榮譽理事長李榮福表示，台灣實施稻米進口配額限制是遵守WTO規範，也指出美國米在配額內早就是零關稅，台灣米口感好競爭力強，加上有公糧價格保底，認為稻農不用恐慌。

美國即起實施對等關稅，我國半導體以外產品輸美關稅達32%，我國政府目前正以0關稅基礎對美展開談判，有部分稻農憂心美國稻米若零關稅輸入，可能低價搶市，影響生計；李榮福指出，我國是依循世界貿易組織（WTO）規範，對稻米輸入採配額限制，該配額限制並非僅針對美國，對其他國家也都是統一標準；至於關稅部分，李榮福說明，只要在配額內本來就是零關稅，配額外的稻米每公斤才會再加45元的關稅。

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李榮福進一步指出，美國米雖然大面積耕作，價格較低，但因為有運費、冷鏈倉儲等費用，因此一公斤價格約25元，和台灣一般的稻米一公斤價格30元接近，雖然美國米較便宜並且大顆，但通常都是放了一年的米，口感較差，多是用在團膳或餐飲業，也有部分零售，會買美國零售米的通常是比較固定的客群，美國當地如加州雖有種高品質的越光米，但這類越光米的價格一公斤要好幾百元，和日本米價格不相上下。

李榮福指出，台灣稻米口感好並且新鮮，並且品種多樣化，部分品質好的稻米或花東產地稻米一公斤都有百元以上價格，「民眾只要有吃過台灣米，不可能去選美國米，好吃程度差太多！」他認為稻農只要顧好品質，不用擔憂競爭，如花東地區的稻米、特殊米種的稻米銷量穩定成長，更何況國內稻穀還有公糧保底，稻農真的不需要恐慌。

李榮福指出，若美國希望台灣要有農產貿易互惠，那美國應該也要讓台灣稻米0關稅輸入，他表示這幾年努力拓展市場下，台灣稻米輸美數量逐年增加，但在32%關稅壓境下，台灣稻米在美國市場的競爭力受到嚴重影響，認為美國也應該讓台灣稻米全面零關稅輸美。

李榮福指出，政府若要協助國內稻米產業，應正視極端氣候下要加大冷鏈倉儲的容量，讓稻米全程冷藏維持新鮮度與口感，遇豐收時可先收至倉儲，以備歉收或天災時所需。

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