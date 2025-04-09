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川普一舉加徵84％關稅 中國向WTO控告美國

2025/04/09 20:00

美國總統川普8日喊出對中國再加徵50%關稅，今天連同34%對等關稅一併生效，美國今年對中國累計課徵104%關稅。（路透）美國總統川普8日喊出對中國再加徵50%關稅，今天連同34%對等關稅一併生效，美國今年對中國累計課徵104%關稅。（路透）

〔中央社〕美國總統川普8日喊出對中國再加徵50%關稅，今天連同34%對等關稅一併生效，美國今年對中國累計課徵104%關稅。中國商務部今晚宣布，中國將在世界貿易組織（WTO）爭端解決機制下，控告美國最新的加徵關稅措施。

中國商務部今晚宣布，美國在對等關稅措施基礎上，宣布對中國產品再加徵50%關稅。中國為此在WTO爭端解決機制下，控告美國最新的加徵關稅措施。

中國商務部新聞發言人表示，美方對等關稅措施嚴重違反世界貿易組織規則，此次再加徵50%關稅，是錯上加錯，凸顯美方措施的單邊霸凌本質。中方將根據WTO組織規則堅定捍衛自身合法權益，堅定維護多邊貿易體制和國際經貿秩序。

美國總統川普今年2、3月一共對中國銷美商品加徵20%關稅。4月2日又宣布對中國課徵34%對等關稅，加上昨天又宣布再對中國加徵50%關稅同在今天生效，今年美國對中國加徵的關稅累計高達104%。

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