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中國再反擊！制裁6家「涉台軍售」美企 12家列出口管制清單

2025/04/09 20:13

中國於9日晚間再次回擊美國總統川普的關稅政策。（資料照，美聯社）中國於9日晚間再次回擊美國總統川普的關稅政策。（資料照，美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中貿易戰再擴大，中國於9日再次回應美國總統川普的關稅政策，將美國進口關稅提高到84%以上。除了提高關稅，中國商務部晚間公告，再次啟用「不可靠實體清單」，對6家涉台軍售美企實施制裁，和將12家美國實體列入出口管制管控名單。

中國商務部晚間公告，決定將美國護盾人工智慧公司（Shield AI,Inc.）、內華達山脈公司（Sierra Nevada Corporation）、賽博勒克斯公司（Cyberlux Corporation）、邊緣自治運營公司（Edge Autonomy Operations LLC）、Group W公司（Group W）和哈德森技術公司（Hudson Technologies Co.）等6家實體列入不可靠實體清單。

針對其採取以下處理措施：一、禁止上述企業從事與中國有關的進出口活動；二、禁止上述企業在中國境內新增投資。

此外，中國商務部也發佈公告，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將美國光子公司等12家美國實體列入出口管制管控名單：美國光子公司（American Photonics）、諾沃特公司（Novotech, Inc.）、埃科達因公司（Echodyne）、馬文工程公司（Marvin Engeering Company, Inc.）、埃克索維拉公司（Exovera）、特勵達布朗工程公司、（Teledyne Brown Engineering, Inc.）、BRINC無人機公司（BRINC Drones, Inc.）、賽尼克斯公司（SYNEXXUS, Inc.）、火風暴實驗室公司（Firestorm Labs, Inc.）、奎托斯無人機系統公司（Kratos Unmanned Aerial Systems, Inc.）、多莫戰術通訊公司（Domo Tactical Communications）、英斯圖公司（Insitu, Inc.）。

上述兩項公告，均自2025年4月10日12時01分起正式實施。

將6家美國企業列入不可靠實體清單，中國商務部發言人表示，近年來，護盾人工智慧公司、內華達山脈公司等6家公司不顧中方強烈反對，或參與對台軍售，或與台開展所謂軍事技術合作，嚴重損害中國國家主權、安全和發展利益。中國根據《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國反外國制裁法》等法律，依據《不可靠實體清單規定》第二條等規定，依法追究其不法責任。

此外表示，為維護國家安全與利益，履行防擴散等國際義務，根據《中華人民共和國出口管制法》和《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》等法律法規有關規定，商務部發佈公告決定將12家美國實體列入出口管制名單，禁止對其出口兩用物項。這些實體存在可能危害中國國家安全和利益的行為，任何出口經營者不得違反上述規定。

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