永豐金Q1獲利 續創史上同期新高

永豐金獲利傳來好消息，今年首季續創史上同期新高。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕民營金控獲利今天傳來好消息！根據永豐金（2890）控揭露統計，累計2025年1-3月稅後淨利72.02億元，續創歷史同期新高紀錄，年成長4.2%，EPS為0.57 元，年化ROE 13.95%。

若單獨看今年3月份，永豐金自結稅後淨利，金額只有18.57億元，較上月減少24.0%；不過，以一個季度來看，永豐金今年第一季獲利72.02億元，仍然較前一季成長。

請繼續往下閱讀...

其中，銀行子公司3月份稅後淨利19.45億元，月增2.23億元，月增13.0%，獲利增加主要是計息天數較上月增加3天，及財富管理與法金業務手續費動能較上月成長所致。永豐證券子公司3月份稅後淨利1.61億元，月減6.26億元，獲利減少主因是股市行情震盪，使得資本利得減少。

進一步檢視，1-3月累計銀行子公司稅後淨利62.05億元，年增9.44億元，年增率為17.9%，主要受惠於利息淨收益與手續費淨收益，皆有雙位數顯著成長。

根據統計，今年1-3月累計證券子公司稅後淨利12.03億元，年減3.3億元，主要是受到台股日均量相較於去年同期減少及自營交易獲利亦。今年1-3月累計證券子公司稅後淨利12.03億元，年減3.3億元，主要是受到台股日均量相，較於去年同期減少及自營交易獲利亦縮水。

日前，永豐金控於法說會上，正式對外揭示 2025至2027年的五大經營策略。永豐金總經理朱士廷表示，2022到2024年的三年策略讓永豐金取得豐碩的成果，且獲得國內外多項業務面與永續發展面的獎項肯定。未來三年策略將聚焦在「效率、科技、整合、跨境、永續」，繼續為公司提升經營效率，以及添加永續成長的新動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法