關稅衝擊 盧秀燕估若遭退單 台中6大產業出口產值受影響恐達630億

美國提高關稅衝擊，盧秀燕估若遭退單，台中6大產業出口產值受影響規模恐達630億。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕美國提高關稅今在台中市議會引起多名議員關注對台中產業造成衝擊，台中市長盧秀燕指出，台中初步試算因高關稅所產生的3種影響樣態，其中若遭退單，恐將影響台中6大產業出口產值受影響規模恐達約630億元，已指示經發局一週內完成產業調查，以利做協助廠商規劃。

盧秀燕說，美國宣佈調高對台關稅後，她第一時間就召集各產業代表進行座談，了解受衝擊的產業及受影響的樣態與規模，市府並已初步試算因高關稅所產生的3種影響樣態，分別為退單、暫緩出貨與分攤關稅成本。

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盧秀燕說，第一種影響樣態是「退單」，有廠商反映原本已下訂單的買家突然取消訂單，若以10%的關稅作為推估基準，初步評估將會對台中市包括機械、工具機、手工具、自行車、基礎製品與五金零件等6大產業造成影響，目前以這6大產業為觀察範圍，因為有些產業如藥品、晶片等並不適用目前美方宣佈的32%關稅政策，若退單狀況發生，並假設會影響產值的10%，市府預估6大產業在台中的出口產值將受到約630億元的影響。

盧秀燕說，第二種樣態是被要求「暫緩出貨」，買家並未取消訂單，而是要求延後交貨，雖然最終仍可能完成交易，但企業需要承擔額外成本，如原本要出貨到美國的貨品無法如期出貨，只能暫時倉儲，增加倉儲與資金壓力，預估在台中的6大產業中，將會產生約175億元的影響。

第3種樣態則是「分攤關稅成本」，她說，原本應由買家（如美方）承擔的關稅，現在轉由台灣廠商吸收，若以10%關稅影響來估算，台中業界可能需要自行吸收的稅金成本約為17億元。

地稅局表示，為幫助中小企業及傳統產業度過關稅風暴，以地方稅分期繳納、使用牌照稅和房屋稅減免等租稅紓困措施協助因應，協助繳稅有困難的企業及民眾緩繳稅捐，包括使用牌照稅、房屋稅、地價稅及印花稅都可以適用，凡是企業的銷售額減少30%以上，以及勞工領取失業給付、職業訓練生活津貼與減班休息等情形，即可申請加計利息分2至36期繳納。

另在減免稅部分，企業供工廠或店舖等使用的營業場所，原按「營業用」稅率3%課徵房屋稅，若受對等關稅衝擊影響，導致停業或營業面積縮減，也可以申請自次年起改按「非住家非營業用」2%課徵；另外，企業的車輛短期不使用，也可向監理機關報停後，按日停徵使用牌照稅。

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