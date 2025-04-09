宏碁資訊Q1營收創新高 雲端、資安需求同步增溫

宏碁資訊第一季累計營收25.4億元。圖為總經理周幸蓉。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕宏碁集團旗下的雲端服務商宏碁資訊（6811）3月營收7.87億元，月增24.3%、年增16.7%，第一季累計營收25.4億元，年增17.2%，創同期新高。宏碁資訊指出，3月營收成長主要受惠於企業對雲端解決方案需求的穩定增加，同時對雲端環境的安全防護也日益重視，帶動資安領域需求。

宏碁資訊指出，隨著AI技術的迅速發展，企業積極尋求將AI應用整合至雲端平台，進一步促進了雲端服務需求的擴展，為3月營收帶來積極貢獻。與此同時，企業對於雲端環境的安全防護也日益重視，進而帶動了資安解決方案需求的增長，多家大型企業客戶增購資安解決方案，也挹注3月營運表現。

請繼續往下閱讀...

另外，宏碁資訊將於本月15日參加「CYBERSEC臺灣資安大會」，協同合作夥伴展示如何協助企業強化雲端環境下的資訊安全。公司將提出以國際標準NIST CSF 2.0為架構，進行全面的雲端資安佈署，協助企業在全球資安威脅日益複雜的數位化世界中，運用更敏捷的資安治理方法，從源頭減少雲端環境中的安全漏洞，提升整體防禦能力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法