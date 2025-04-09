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鈺創董事長盧超群：三星期內是關稅混亂不清期

2025/04/09 19:52

鈺創科技董事長盧超群受訪指出，川普祭出對等關稅正式上路，目前國內外產業界，處於混亂不清。（資料照）鈺創科技董事長盧超群受訪指出，川普祭出對等關稅正式上路，目前國內外產業界，處於混亂不清。（資料照）

〔記者洪友芳／台北報導〕鈺創科技董事長盧超群今出席一場新書發表會，受訪指出，川普祭出對等關稅正式上路，目前國內外產業界，處於混亂不清，客戶有的要多囤貨備庫存、有的對出貨喊停要觀望，避免拿貨可能增加成本，但前者多過後者，他預估三星期內是混亂期，對內屬於穩定軍心期，大約等三星期到一個月內會較明朗。

盧超群表示，人工智慧（AI）是半導體產業發展的一個大轉折，AI現在還是「嬰孩」時期，要成長到百工百業的「成人」時期，還要很長的路待走，台灣要努力拚IP專利，除了晶圓代工領先之外，也要與國際結盟，將台灣發展AI的環境建構好，這是別人偷不走的。

盧超群強調，資金、人才與技術是發展半導體業的關鍵要件，台灣較不缺資金，人才也要具備道德與責任感，面對AI時代來臨，非常需要建構IP技術，美國是保護IP的國家，台灣需要在IP多強化。

天下文化今天下午舉行《從邊緣到核心》新書發表會，到場參加的產學知名人士包括台達電創辦人鄭崇華、台達電董事海英俊、敦泰電子董事長胡正大、旺宏電子總經理盧志遠、漢民科技副董事長許金榮、盧超群、世界先進董事長方略、中鼎集團總裁余俊彥、國立陽明交通大學副校長孫元成、奇景光電副董事長蔡志忠、清華大學科技管理學院榮譽講座教授金聯舫、台灣創生產業平台創辦人黃日燦等。

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