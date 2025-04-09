台船發表台灣首座「5G AIoT次世代智慧船廠」

台船發表「5G AIoT次世代智慧船廠」。（台船提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台船今（9）日發表「5G AIoT次世代智慧船廠」，這是台灣造船業首度導入5G AIoT技術，透過智慧製造技術加值，期待翻轉造船業，強化國際競爭力。

發表會於台船高雄廠舉行，由董事長黃正弘主持，邀請產官學及各界專業參與。台船宣布，智慧船廠正式啟用 ，將聯手在地企業共創產業鏈。

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台船攜手大同世界科技（大世科）並聯合嘉堂資訊、伸波通訊、洞視科技組成「台灣隊」，共同建置5G AIoT智慧船廠，台船表示，導入具高速率低延遲的5G專網，結合AI智慧分析、數位建模及物聯網（IoT）設備，推出「虛實整合圖資與船段管理」、「船廠數位建模與AI辨識智慧巡檢」、「智慧儲位與一元化整合中心」三大應用，5G專網即時串聯重型載具、吊車、巡檢車與監控設備，打造可視化決策支援系統，不僅提升船廠管理效率，縮短工進、降低人為錯誤，讓台船公司更有競爭力。

發表會除展示智慧船廠建置成果，也正式啟用導入5G AIoT技術在船廠應用，為帶動在地產業，台船及大世科與科勝科技、鴻維科技、摯陞數位等三家在地企業簽署合作意向書（MOU），共同推動「智慧維運—由FMCS（Facility Monitoring & Control Systemt廠務自動化到5G AIoT數據鏈結整合」、「智慧船舶大數據平台」、「智慧化數據Dashboard系統」等專案合作，打造智慧船舶生態系。

台船表示，該案為台灣造船業首度導入5G AIoT技術，透過智慧製造技術加值，提升造船產業競爭力，未來將持續深化智慧船舶及智慧維運領域的發展，並與產官學界攜手合作，打造智慧造船產業新標竿。

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