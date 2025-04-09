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中國審查關稅言論！網路禁談「關稅、104」 只能批美國

2025/04/09 19:54

美中關稅戰持續擴大。（資料照，法新社）美中關稅戰持續擴大。（資料照，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）日前宣布對等關稅措施，台灣時間9日中午12時正式生效，中國被加徵至104%關稅，此外，中國也再度反擊，在9日晚間宣布，對美國所有商品的關稅上升至84%。外媒報導指出，在對等關稅生效後，中國於週三（9日）開始審查社群媒體上一些與關稅相關的內容，而批評美國的貼文則成為熱門話題。

《路透》報導，在中國社群平台微博上，「關稅」或「104」的標籤以及搜尋大多被封鎖，頁面上顯示錯誤訊息。其他標籤，尤其是「美國雞蛋短缺」等，成為微博上瀏覽量最高的標籤。

而中國央視更發起了「#UShastradewarandaneggshortage」標籤，拆解為US has trade war and an egg shortage，試圖諷刺美國在對外加徵關稅的同時，卻又面臨國內雞蛋短缺的情況。央視在微博上發文稱，美國「一邊高調揮舞關稅大棒，對歐盟鋼鐵和鋁產品徵收關稅，一邊又低聲給歐洲國家寫信，急需雞蛋」。

報導指出，北京日前宣布對美國徵收反關稅，並誓言要反擊其所認為的敲詐行為。在中國準備與美國展開更廣泛的貿易戰之際，網路審查機構也允許在中國社群媒體上傳播嘲笑美國的評論，將美國描繪成一個不負責任的全球貿易夥伴。

中國透過「防火長城」系統（中國國家防火牆）控制網路，社群媒體貼文一旦被認為有損國家利益就會受到例行審查。Instagram和X等外國社群媒體網路被封鎖，這個制度為國內替代品創造了一個壟斷市場。

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