中國審查關稅言論！網路禁談「關稅、104」 只能批美國

〔財經頻道/綜合報導〕美國總統川普(Donald Trump)日前宣布對等關稅措施,台灣時間9日中午12時正式生效,中國被加徵至104%關稅,此外,中國也再度反擊,在9日晚間宣布,對美國所有商品的關稅上升至84%。外媒報導指出,在對等關稅生效後,中國於週三(9日)開始審查社群媒體上一些與關稅相關的內容,而批評美國的貼文則成為熱門話題。

《路透》報導,在中國社群平台微博上,「關稅」或「104」的標籤以及搜尋大多被封鎖,頁面上顯示錯誤訊息。其他標籤,尤其是「美國雞蛋短缺」等,成為微博上瀏覽量最高的標籤。

而中國央視更發起了「#UShastradewarandaneggshortage」標籤,拆解為US has trade war and an egg shortage,試圖諷刺美國在對外加徵關稅的同時,卻又面臨國內雞蛋短缺的情況。央視在微博上發文稱,美國「一邊高調揮舞關稅大棒,對歐盟鋼鐵和鋁產品徵收關稅,一邊又低聲給歐洲國家寫信,急需雞蛋」。

報導指出,北京日前宣布對美國徵收反關稅,並誓言要反擊其所認為的敲詐行為。在中國準備與美國展開更廣泛的貿易戰之際,網路審查機構也允許在中國社群媒體上傳播嘲笑美國的評論,將美國描繪成一個不負責任的全球貿易夥伴。

中國透過「防火長城」系統(中國國家防火牆)控制網路,社群媒體貼文一旦被認為有損國家利益就會受到例行審查。Instagram和X等外國社群媒體網路被封鎖,這個制度為國內替代品創造了一個壟斷市場。

