凱基金Q1稅後獲利87.06億元 年增6％

凱基金公布上月自結財務數據。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕凱基金（2883）今（9）日公布上月自結財務數據，3月自結稅後獲利15.88億元，第1季稅後獲利達87.06億元，較去年同期成長6%，EPS0.52元。

凱基金控指出，3月份資本市場走勢持續偏弱，交易量能也較2月份萎縮，但金控旗下主要子公司壽險、銀行、證券業務仍維持獲利表現。

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凱基人壽3月份稅後獲利11.76億元，今年第1季稅後獲利達61.76億元，與去年同期相較成長約20%。凱基金分析，凱壽3月份保單銷售動能強勁，新契約保費年成長超過7成。在投資方面，雖因新台幣貶值產生匯兌利益，但凱基人壽採用外匯價格變動準備金新制，3月份外匯價格變動準備金提存逾60億元，較舊制增加約25至30億元，藉此提高凱基人壽外匯避險操作的彈性，並降低未來匯率波動風險。

台股3月價跌量縮，使凱基證券獲利表現較前月略減，但主要業務包含經紀、財富管理、衍生性金融商品、債券及海外轉投資仍維持穩定獲利，3月稅後獲利5.01億元，較去年同期的8.18億元衰退38%，今年第一季稅後獲利達18.43億元、年減36%。

凱基銀行3月份利息及手續費收入等核心收益皆穩定貢獻，整體授信規模持續成長，單月稅後獲利為4.77億元，今年第1季稅後獲利17.06億元，較去年同期成長16%。

中華開發資本受資本市場波動影響投資部位評價表現，3月份稅後虧損3.33億元，今年第1季稅後虧損0.17億元。

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